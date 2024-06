Hábitos para mejorar la salud

Comer bien, controlar el peso, hacer ejercicio con regularidad, cuidar la salud mental y hacerse chequeos médicos rutinarios es la mejor forma de prevenir enfermedad. Sin embargo, podemos hacer mucho más. Matthew Solan, editor ejecutivo de Harvard Men’s Health Watch, ha publicado una lista con diez hábitos que podemos desarrollar para mejorar nuestro estado de salud.

Estiramientos al despertarse

“Estirarse antes de levantarse de la cama despierta el cuerpo, mejora la circulación y favorece la relajación, ayudando a marcar el tono del día”, explica el experto.

Beber agua para mantenerse hidratado

Una hidratación adecuada favorece la digestión, mejora el rendimiento cerebral y aumenta la energía, entre otros beneficios para la salud. Por eso, Solan recomienda beber un vaso grande de agua después de despertarse y un vaso con cada comida.

Usar hilo dental

En tercer lugar, incluye la necesidad de usar hilo dental para mantener una buena salud bucal: “Primero, envuelva el hilo dental alrededor de sus dedos medios, lo que le ayudará a llegar a los dientes posteriores. Luego, enrolle el hilo dental alrededor de un lado de un diente, de modo que forme una C”.

Protegerse del sol

El protector solar es la mejor defensa contra los rayos que dañan la piel, y por eso recomienda usar cada mañana un protector solar con un SPF (factor de protección solar) de al menos 30.

Come frutos secos

“Cuando se le antoje un refrigerio, opte por frutos secos sin sal, como almendras, nueces, cacahuetes y anacardos”, aconseja, ya que contienen muchos nutrientes beneficiosos y ayudan a prevenir los antojos de alimentos altamente procesados. “Las nueces son ricas en calorías, así que limítese a una porción del tamaño de la palma de la mano”, recuerda.

Echarse la siesta

Las siestas por la tarde pueden recargar un cuerpo cansado y mejorar la función cognitiva: “Un estudio publicado en línea el 25 de enero de 2021 por General Psychiatry encontró que las personas que toman siestas obtienen puntuaciones más altas en pruebas cognitivas que las que no toman siestas. Los investigadores encontraron que las siestas más cortas y menos frecuentes (que durasen menos de 30 minutos, no más de cuatro veces por semana) se asociaban con el mayor beneficio”. Por eso, el experto recomienda que las siestas sean a primera hora de la tarde y poner una alarma para que no se alargue demasiado.

Moverse a lo largo del día

“Interrumpa los períodos de estar sentado con pequeños movimientos”, aconseja. Se pueden hacer ejercicios sencillos y de mantenimiento para que el cuerpo se mantenga activo.

Tomar un respiro

Se cree que la respiración con fosas nasales alternas, en la que se respira por una fosa nasal a la vez, ayuda a reducir el estrés al ralentizar el ritmo respiratorio y obligarlo a respirar profunda y profundamente. “Con un dedo o el pulgar, cierre una fosa nasal e inhale y exhale lentamente por la fosa nasal abierta. Después de aproximadamente cinco a diez respiraciones, cambie y cierre la otra fosa nasal y repita el patrón de respiración. Como variación, intente inhalar por una fosa nasal con la otra cerrada, cambiando las posiciones de los dedos y el pulgar y exhalando por la fosa nasal previamente cerrada. Luego, inhala por esa fosa, ciérrala y exhala por la otra fosa nasal. Avanza y retrocede así durante unos minutos”, detalla.

Entretente con un pasatiempo

Tener un pasatiempo es bueno para la salud y el estado de ánimo general de las personas. Los pasatiempos implican creatividad, participación sensorial, autoexpresión, relajación y estimulación cognitiva.

Ser sociable

Las interacciones sociales pueden evitar la soledad y proteger contra la depresión y el deterioro cognitivo. Esfuércese por tener algún tipo de interacción social todos los días: haga una llamada telefónica, envíe un correo electrónico o charle con un vecino. Otra opción es crear su propio grupo social: un grupo pequeño e íntimo con el que interactúa regularmente, como reunirse para tomar un café o conversar a través de una llamada de Zoom. Las conversaciones informales también son útiles; por ejemplo, charlar con un empleado de una tienda de comestibles o interactuar con un extraño en la calle.