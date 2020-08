Explica especialista porque sí hay que vacunarse

Ciudad de México.- El debate deportivo sobre la aplicación o no de una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus está latente.

¿Pero qué tipo de vacuna será y cuál será la eficacia?

La especialista Asunción César afirma que hay vacunas que están diseñadas para no contraer la enfermedad, otras fueron desarrolladas para que la enfermedad no mate a la persona y hay vacunas que disminuyen las complicaciones, sin importar para qué esté diseñada, pero ella promueve la vacunación y hace hincapié en los deportistas.

"Lo más probable es que tengamos una vacuna para no tener complicaciones y no tengamos enfermedades severas o tantos pacientes en terapia intensiva, y no tengamos progresiones tan desfavorables como las que estamos viendo en cuanto al virus respiratorio. Lo ideal es que tuviéramos una vacuna de prevención total, los protocolos son diversos y los están corriendo en China, Europa y Estados Unidos. La recomendación siempre será poner la vacuna y disminuir la saturación de hospitales.

"Hablando de deportistas lo último que quieres es que un atleta esté dañado en su función pulmonar y se queden con secuelas respiratorias que los incapaciten y no puedan realizar su actividad física, sería importante hablar específicamente de deportistas", explicó la doctora César, médico internista infectóloga y neuroinfectóloga que trabajó con el primer caso de una deportista infectada en México, la monarca panamericana Mariana Arceo, que actualmente se encuentra totalmente recuperada.

La vacuna, añadió, puede generar inmunidad total o también existe la posibilidad de que se necesite refuerzo.

El desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 se encuentra en pruebas, y la especialista augura en un escenario optimista podría tenerse en invierno de 2021.

"Las vacunas han sido tan eficientes que están pagando el precio de su eficiencia. Somos una generación libre de polio porque fue una vacuna que se puso a nivel mundial", apuntó.

Voces discrepantes en torno a la vacunación en la población.

Desde la medicina

- Sin importar para qué esté diseñada la vacuna debe aplicarse.

- El desarrollo de la vacuna es lento porque vas a aplicar un fármaco en población sana.

- Los efectos secundarios que puedas tener es dolor en el sitio de la aplicación, molestias generales como gripe.

- La vacuna genera inmunidad.

Los detractores

- Las vacunas dan un control dictatorial a la política mundial de la salud.

- Teorías conspirativas.

- Dudan de su eficacia.

- No son seguras y generan otros problemas.

Es bueno saber que...

- La desinformación y mitos sobre las enfermedades que no se ven como la poliomielitis son algunas de las causas por las que un grupo de la población no cree en la función de las vacunas.

- Las dudas sobre las vacunas (la renuencia o el rechazo) amenaza con revertir el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación.

- Es una de las formas más rentables de evitar la enfermedad.