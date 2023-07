¿Exceso de dopamina?

El neurotransmisor dopamina está provocando mucho pánico estos días.

Según libros, artículos y publicaciones en las redes sociales, nuestra necesidad de un rápido golpe de dopamina es la razón por la que se nos antojan las galletas y pasamos demasiado tiempo en Instagram. La lógica dicta que, si seguimos cediendo ante estos deseos, nunca podremos detenernos.

“Hemos transformado el mundo de un lugar de escasez a un lugar de abundancia abrumadora”, escribió Anna Lembke, psiquiatra de la Universidad de Stanford, en su exitoso libro Generación dopamina. En consecuencia, todos corremos el riesgo de “un exceso de consumo compulsivo”.

En 2019 surgió una tendencia de superación personal frecuentemente denominada “ayuno de dopamina” que gira en torno a abstenerse de cualquier cosa que cause la liberación del químico. La premisa se basa en que los entretenimientos modernos reprograman el cerebro de tal modo que los pasatiempos de ritmo más lento ya no son placenteros.

Los videos con la etiqueta #dopamina, muchos de los cuales afirman enseñar a los espectadores a manipular esta sustancia química del cerebro, tienen más de 700 millones de vistas en TikTok. Un influente ofrece una “lista gratuita de cosas que adormecen la dopamina” a fin de “¡recuperar el control de tu vida!”.

Incluso se les aconseja a los padres que eviten que sus hijos experimenten picos de dopamina (es decir, evitar que jueguen videojuegos o consuman comida chatarra) no sea que la insaciable necesidad del neurotransmisor aumente el mal comportamiento.

Los científicos que estudian la dopamina afirman que estas preocupaciones se han exagerado. “No se basan necesariamente en la ciencia real de lo que sabemos sobre la dopamina”, aseveró Vijay Namboodiri, profesor adjunto de neurología en la Universidad de California, campus San Francisco.

Antes de jurar renunciar a la dopamina —y a la posibilidad de disfrutar la vida— es importante comprender los principales conceptos erróneos que se tienen sobre este neurotransmisor y lo que demuestran las investigaciones.

No es buena ni mala

La dopamina provoca el deseo de algo y la motivación para buscarlo, no su disfrute.

“Creemos que tal vez funciona de manera similar al deseo”, señaló Talia N. Lerner, profesora adjunta de neurociencia en la Universidad de Northwestern. “Le enseña a tu cerebro a predecir tus necesidades y a intentar alinear tus comportamientos con ellas”.

La existencia de un neuroquímico que controla el deseo puede sonar siniestro, pero buscar recompensas no es un problema en sí mismo; todo depende del contexto. Los animales, desde las abejas hasta los humanos, desarrollaron sistemas dopaminérgicos para motivarse a buscar comida y sexo con el fin de sobrevivir y reproducirse.

“Es una parte importante de la razón por la que estamos hoy aquí”, comentó Kent Berridge, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Míchigan. “Sin la dopamina, no habríamos evolucionado. Nuestros antepasados no habrían sobrevivido”.

La dopamina también es esencial para el aprendizaje. En este contexto, el elemento clave que hace que se disparen las neuronas dopaminérgicas es la sorpresa.

“La dopamina no te dice si algo es bueno o malo per se, sino que te dice si es mejor o peor de lo que esperabas”, explicó Lerner. Ese subidón de dopamina te ayuda a actualizar tus expectativas y a modificar tu comportamiento en el futuro.

Una dosis normal no reprograma tu cerebro

Debido al papel que tiene la dopamina en la motivación y el aprendizaje, la preocupación es que las actividades altamente estimulantes secuestren el sistema de neurotransmisores, de manera que deje de funcionar para recompensas más pequeñas y cotidianas.

Esta preocupación tiene en parte una base científica. El consumo prolongado de drogas que provocan aumentos de dopamina, como la cocaína y las anfetaminas, puede hacer que el cerebro cierre algunos de los receptores sobre los que actúa el neuroquímico. La llamada tolerancia se traduce en que se necesitará mayor cantidad de droga para conseguir el mismo efecto.

Dado que los videojuegos y la pornografía pueden convertirse en un hábito, algunos investigadores han planteado la hipótesis de que podrían causar síntomas similares de tolerancia en el cerebro; sin embargo, en una entrevista con The New York Times, Lembke reconoció que esta teoría se deduce de estudios con drogas estimulantes y que no hay pruebas que la respalden.