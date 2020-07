Esto es lo que sabemos sobre los síntomas a largo plazo del Covid-19

Ahora estamos muy familiarizados con los síntomas comunes de COVID-19: fiebre, tos seca y fatiga. Algunas personas también experimentan dolores y molestias, dolor de garganta y pérdida del gusto y el olfato.

Las víctimas con una enfermedad leve pueden esperar mejorar después de algunas semanas. Pero existe una creciente evidencia de que este no es el caso, y COVID-19 puede dejar una impresión duradera en sus víctimas, no solo en los más gravemente afectados o los ancianos y frágiles, según publicó The Conversation.

No es solo una infección de los pulmones.

En la superficie, COVID-19 es una enfermedad pulmonar. El coronavirus SARS-CoV-2 infecta las células del tracto respiratorio y puede causar neumonía potencialmente mortal.

Sin embargo, la gama completa de síntomas afecta a múltiples partes del cuerpo. Una aplicación que registra los síntomas diarios desarrollados en King’s College London ha seguido el progreso de más de 4 millones de pacientes con COVID-19 en el Reino Unido, Suecia y Estados Unidos.

Además de los síntomas bien descritos de fiebre, tos y pérdida del olfato son otros efectos, como fatiga, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Las personas que desarrollan formas más graves de la enfermedad también informan confusión, dolores musculares severos, tos y falta de aliento.

Alrededor del 20 por ciento de las personas infectadas con COVID-19 requieren hospitalización para tratar su neumonía, y muchas necesitan asistencia con oxígeno. En aproximadamente el 5 por ciento de los casos, la neumonía se vuelve tan grave que los pacientes ingresan en cuidados intensivos para recibir apoyo respiratorio.

Activa el sistema inmunitario.

Las personas con COVID-19 grave parecen mostrar una respuesta inmune alterada incluso en las primeras etapas de la enfermedad. Tienen menos células inmunes circulantes, que no pueden controlar eficazmente el virus, y en cambio sufren una respuesta inflamatoria exagerada (la "tormenta de citoquinas").

Esto se reconoce cada vez más como uno de los principales factores que hace que la enfermedad sea tan grave en algunos pacientes. La supresión de esta respuesta exagerada con el inmunosupresor dexametasona sigue siendo el único tratamiento que reduce las tasas de mortalidad en aquellos que requieren oxígeno o cuidados intensivos.

Los pacientes con COVID-19 grave describen una gama de síntomas mucho más compleja que la que normalmente se vería con neumonía sola. Esto puede incluir inflamación cerebral (encefalitis), que causa confusión y disminución de la conciencia. Hasta el 6 por ciento de los pacientes graves pueden sufrir un derrame cerebral.

También revelan que el virus parece causar directamente inflamación de los pequeños capilares o vasos sanguíneos, no solo en los pulmones sino en múltiples órganos, lo que provoca coágulos sanguíneos y daños en los riñones y el corazón.

Síntomas persistentes "profundamente frustrantes"

Se esperaría que cualquier persona con una enfermedad grave sufra consecuencias duraderas. Pero COVID-19 parece tener síntomas persistentes incluso en aquellos con formas más leves de la enfermedad.

Las redes sociales están repletas de historias de sobrevivientes afectados por síntomas continuos. Han surgido grupos de apoyo en Slack y Facebook que albergan a miles de personas, algunas de las cuales aún sufren más de 60 días después de la infección. Se llaman a sí mismos "a largo plazo" o "transportistas a largo plazo".

Los síntomas a largo plazo son una característica de otros coronavirus

Nuestra experiencia con otros coronavirus debería habernos advertido de estos problemas. El primer coronavirus del SARS y el virus respiratorio del Medio Oriente (MERS) causaron enfermedades graves en una mayor proporción de pacientes que COVID-19.

Investigadores canadienses siguieron a los sobrevivientes del primer brote de SARS en Toronto. Descubrieron que los trastornos del sueño, la fatiga crónica, la depresión y los dolores musculares eran comunes. Un tercio de los sobrevivientes tuvo que modificar su trabajo y estilo de vida, y solo el 14 por ciento no tuvo síntomas a largo plazo. Del mismo modo, en un grupo coreano de sobrevivientes de MERS, el 48 por ciento todavía experimentó fatiga crónica después de 12 meses.

La pandemia de COVID-19 todavía está en sus primeros días. Los sobrevivientes con síntomas persistentes, los "transportistas de larga distancia", claramente no son infrecuentes y sus síntomas y preocupaciones deben ser escuchados, estudiados y entendidos. Los ensayos clínicos en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos ahora están reclutando para hacer esto.

Al igual que con muchos aspectos de COVID-19, tenemos mucho que aprender y aún queda mucho trabajo por hacer.