¿Es seguro que te manipule el cuello un quiropráctico?

Nueva York.- Ir a un quiropráctico se ha convertido en una parte aceptada de la atención médica, y alrededor del 15 por ciento de los adultos en Estados Unidos visitan uno cada año. Aunque los críticos afirman que el campo carece de validez científica, los tratamientos quiroprácticos proporcionan alivio del dolor a muchas personas y la gran mayoría se llevan a cabo sin incidentes.

Pero dada la naturaleza delicada de la columna (particularmente las vértebras superiores del cuello), las consecuencias de las complicaciones pueden ser devastadoras. Una lesión en particular, la disección arterial, en la que se rompen los vasos sanguíneos que suministran sangre desde el corazón al cerebro, es motivo de gran preocupación.

En algunos casos, es posible que un paciente no se dé cuenta de que se ha producido una lesión y el daño se cura por sí solo. En otros, un desgarro en la pared de la arteria puede provocar la formación de un coágulo y provocar un derrame cerebral e incluso la muerte.

No está claro qué tan común es la complicación después de la atención quiropráctica: una estimación dice que se produce una disección arterial en una de cada mil manipulaciones del cuello, otra dice que una en 5.8 millones (tres de los cuatro autores de ese estudio trabajaron para asociaciones quiroprácticas).

Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, muchos especialistas en columna advierten que la manipulación quiropráctica del cuello puede ser peligrosa. Esto es lo que debe saber si está considerando el tratamiento para su dolor de cuello.

Los riesgos

Las manipulaciones quiroprácticas implican movimientos de la columna de alta velocidad y baja amplitud. “Llevamos la articulación a su rango limitado y le damos un empujón muy rápido; ese es el aspecto de alta velocidad”, dijo William Lauretti, profesor de terapias quiroprácticas integradas en la Facultad de Ciencias de la Salud del Noreste. “Pero lo estamos moviendo en un rango muy, muy pequeño: esa es la amplitud baja”.

La preocupación por los desgarros arteriales es específica de las manipulaciones del cuello. Esto se debe en parte a que el cuello es más móvil y, por tanto, más susceptible a sufrir lesiones. El torso está protegido por las costillas, por lo que la zona lumbar no gira tanto. Las arterias principales que distribuyen la sangre desde el corazón al cerebro también pasan por las vértebras del cuello, lo que hace que los vasos sanguíneos sean más vulnerables.

“Cuando giras el cuello de lado a lado, esos vasos rotarán dentro del hueso”, dijo la doctora Betsy Grunch, neurocirujana con sede en Gainesville, Georgia. “Si giras la cabeza o el cuerpo rápidamente, como en un accidente automovilístico o lesión deportiva, la persona puede sufrir un torque abrupto”.

Los síntomas más comunes de una disección arterial son dolores de cabeza, mareos y vértigo; también puede producirse debilidad, entumecimiento o parálisis en un lado.

Consecuencias de una lesión grave

En un caso ampliamente publicitado el año pasado, una estudiante de posgrado de 28 años de la Universidad del Sur de Georgia, llamada Caitlin Jensen, se mareó y tuvo náuseas después de que un quiropráctico le manipulara el cuello. El quiropráctico llamó al 911 y, en el hospital, los médicos determinaron que Jensen tenía desgarros en cuatro vasos sanguíneos, lo que le provocó un derrame cerebral y un paro cardiaco.

Nueve meses después, Jensen acaba de empezar a poder hablar de nuevo, aunque todavía no puede caminar ni tragar. El lado derecho de su cuerpo quedó paralizado por la lesión, al igual que sus cuerdas vocales. Su madre, Darlene Jensen, dijo a The New York Times que su hija está progresando en su recuperación, pero que es lenta. “Es muy alentador cuando tenemos días realmente buenos y buenas sesiones de terapia”, dijo Darlene Jensen. “Pero otros días, cuando está luchando por algo, es muy frustrante porque lo único que quiere es recuperar su vida”.

Es prácticamente imposible saber qué tan comunes son casos como el de Caitlin Jensen, porque “no existe un sistema de seguimiento para registrar tales eventos”, escribió en un correo electrónico Edzard Ernst, profesor emérito de medicina complementaria de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña. “Muchos pacientes demandan al quirófano y llegan a un acuerdo extrajudicial. Muchos pacientes sufren un derrame cerebral y es posible que nunca lo relacionen con la manipulación” (Darlene Jensen dijo que la compañía de seguros del quiropráctico pagó el reclamo por negligencia sin cuestionarlo).

Tres veces mayor

Un estudio de más de 50 mil manipulaciones de la columna cervical encontró que aproximadamente 16 de cada mil provocaban desmayos, mareos y aturdimiento. Otros investigadores han intentado evaluar el riesgo trabajando hacia atrás: encontrando personas que experimentaron una disección arterial y determinando si una proporción significativa había sido manipulada recientemente por quiroprácticos. Por ejemplo, un pequeño estudio encontró que el 15 por ciento de las disecciones arteriales ocurrieron después de una actividad deportiva y el 11 por ciento siguió a una manipulación quiropráctica.

Varios estudios han demostrado que el riesgo de disección arterial y accidente cerebrovascular es de tres a doce veces mayor en personas que recientemente han tenido una manipulación del cuello, según una revisión realizada por el Consejo de Accidentes Cerebrovasculares de la Asociación Estadounidense del Corazón.

Para el doctor Grunch, que trata a uno o dos pacientes con esta lesión cada año, la conexión es clara: “la disección arterial es una complicación conocida de la manipulación espinal”. Entonces, aunque el riesgo es poco común, Grunch desaconseja encarecidamente que un quiropráctico manipule el cuello.

El doctor Alan Hilibrand, jefe de cirugía de columna en el Instituto Ortopédico Rothman de Filadelfia y expresidente de la Sociedad de Investigación de la Columna Cervical, dijo que “no hay prueba irrefutable” en la literatura científica que vincule a los quiroprácticos con las disecciones arteriales. Pero añadió que “me siento muy incómodo” con ello y advirtió a los pacientes que las manipulaciones del cuello podrían ser peligrosas.

¿Injustamente se culpa a los quiroprácticos?

Muchos quiroprácticos cuestionan la afirmación de que sus tratamientos puedan causar un daño tan significativo. Señalan artículos de revisión que no han encontrado ningún vínculo entre las manipulaciones del cuello y los desgarros arteriales e investigaciones que muestran que las personas que visitaron a un médico de atención primaria tenían la misma probabilidad de sufrir un derrame cerebral en las semanas posteriores a la cita que las personas que visitaron a un quiropráctico.

En cambio, dicen, una visita a un quiropráctico suele ser el resultado de una disección arterial, no la causa de la misma.

“Estos pacientes tienen una arteria que ha sido lesionada de alguna manera”, lo que les causa dolor de cuello y dolores de cabeza, dijo el doctor Lauretti. “Algunos de ellos van a su médico de atención primaria, otros van a su quiropráctico. Si el paciente sufre un derrame cerebral después de una visita al quiropráctico, se culpa al quiropráctico”.

Cuando un paciente acude a un quiropráctico por dolor de cuello, añadió Lauretti, el médico debe realizar un examen exhaustivo para descartar cualquier “señal de alerta” antes de realizar una manipulación del cuello.

Al reconocer la vulnerabilidad del cuello, algunos quiroprácticos adoptan un enfoque más conservador al tratar el área. Philip Cordova, un quiropráctico de Houston, dijo que en su consultorio no rotan mucho el cuello en un esfuerzo por minimizar la posibilidad de lesión. Algunos pacientes también le dicen: “‘no quiero que me ajusten el cuello’, y eso no es un problema”, dijo Cordova. “Trabajamos en torno a eso”.

El riesgo de complicaciones por el tratamiento quiropráctico de otras partes de la columna es extremadamente bajo y algunas investigaciones sugieren que la práctica es tan beneficiosa como el ejercicio en casa, la fisioterapia y la medicación. Como resultado, muchos cirujanos ortopédicos y neurocirujanos, incluidos Grunch y Hilibrand, ocasionalmente derivan a sus pacientes a quiroprácticos por problemas que no están relacionados con el cuello.

¿Qué hacer con el dolor de cuello?

Los accidentes derivados de manipulaciones quiroprácticas son muy poco comunes, pero debido a su posible gravedad, puede ser mejor evitar el tratamiento si experimenta dolor de cuello. Afortunadamente, hay varias otras opciones disponibles.

La primera línea de tratamiento que recomienda Hilibrand son los analgésicos de venta libre combinados con fisioterapia. “El ochenta por ciento de las personas con dolor de cuello mejorarán después de las primeras seis semanas con sólo esas dos intervenciones”, afirmó.

Si el dolor persiste, Hilibrand dijo que es posible que desee considerar terapias alternativas, como la acupuntura o una técnica de masaje conocida como liberación miofascial. Incluso podría visitar al quiropráctico para recibir una terapia manual o tracción más suave, que implica estiramientos o movimientos menos agresivos y más controlados (sin embargo, en casos de compresión espinal, dijo que las personas deberían mantenerse alejadas de los quiroprácticos por completo). Las inyecciones de esteroides también pueden ser útiles para reducir el dolor y la inflamación.