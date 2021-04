¿Es mala la segunda dosis? Si me siento bien, ¿está funcionando? ¿Puedo tomar Tylenol?

The New York Times

The New York Times

Todos los días, casi tres millones de personas en Estados Unidos reciben la vacuna contra el Covid-19. Y cada nuevo pinchazo genera nuevas preguntas sobre qué esperar después de la vacunación.

P: Escuché que los efectos secundarios de la vacuna contra el Covid, especialmente después de la segunda dosis, pueden ser realmente malos. ¿Deberia estar preocupado?

Los efectos secundarios de corta duración como fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre son más comunes después de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, que requieren dos inyecciones cada una. (La vacuna de Johnson & Johnson requiere una sola inyección). Los pacientes que experimentan efectos secundarios desagradables después de la segunda dosis a menudo describen que se sienten como si tuvieran una gripe grave y usan frases como "me aplastó" o "estuve inútil durante dos días". Durante los estudios de vacunas, se recomendó a los pacientes que programaran unos días de descanso después de la segunda dosis en caso de que tuvieran que pasar uno o dos días en la cama.

P: ¿Es cierto que las mujeres tienen más probabilidades de tener peores efectos secundarios de la vacuna que los hombres?

Un análisis de los primeros 13.7 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 administradas a los estadounidenses, encontró que los efectos secundarios eran más comunes en las mujeres. Y aunque las reacciones graves a la vacuna contra el Covid son raras, casi todos los casos de anafilaxia, o reacciones alérgicas potencialmente mortales, ocurrieron en mujeres.

Si bien es cierto que las mujeres pueden tener más probabilidades de reportar efectos secundarios que los hombres, la mayor tasa de efectos secundarios en las mujeres también tiene una explicación biológica. El estrógeno puede estimular una respuesta inmune, mientras que la testosterona puede mitigarla. Además, muchos genes relacionados con la inmunidad se encuentran en el cromosoma X, de los cuales las mujeres tienen dos copias y los hombres solo una. Estas diferencias pueden ayudar a explicar por qué muchas más mujeres que hombres padecen una enfermedad autoinmune, que ocurre cuando una fuerte respuesta inmune ataca el tejido sano del cuerpo.

P: No tuve ningún efecto secundario. ¿Eso significa que mi sistema inmunológico no respondió y la vacuna no está funcionando?

Los efectos secundarios reciben toda la atención, pero si observa los datos de los ensayos clínicos de vacunas y del mundo real, verá que muchas personas no experimentan ningún efecto secundario más allá de un brazo dolorido. En los ensayos de la vacuna de Pfizer, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes no informó efectos secundarios. En los ensayos de Moderna, el 57 por ciento de los pacientes (de 64 años o menos) informaron efectos secundarios después de la primera dosis, que subieron al 82 por ciento después de la segunda dosis, lo que significa que casi uno de cada cinco pacientes no informó ninguna reacción después de la segunda dosis.

P: Tomé Tylenol antes de recibir mis inyecciones de la vacuna contra el Covid y tuve muy poca reacción a las inyecciones. ¿Cometí un gran error?

No debe intentar evitar las molestias tomando un analgésico antes de recibir la inyección. La preocupación es que la premedicación con un analgésico como acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil, Motrin), que pueden prevenir efectos secundarios como dolor en los brazos, así como fiebre o dolor de cabeza, también podría debilitar la respuesta inmunitaria de su cuerpo.

P: ¿Qué hay de tomar un analgésico después de la inyección?

"Está bien tratar" los efectos secundarios con un analgésico, dijo el doctor Offit, pero si realmente no lo necesita, "no lo tome".

Si bien la mayoría de los expertos están de acuerdo en que es seguro tomar un analgésico para aliviar las molestias después de vacunarse, desaconsejan tomarlo después de la inyección como preventivo o si sus síntomas son manejables sin él. La preocupación de tomar un analgésico innecesario es que podría mitigar algunos de los efectos de la vacuna. (En cuanto a la vacuna, no hay una diferencia significativa si elige acetaminofén o ibuprofeno).

P: ¿Los efectos secundarios son peores si ya ha tenido Covid-19?

Las investigaciones y los informes anecdóticos sugieren que las personas con una infección por Covid-19 previamente diagnosticada pueden tener una reacción más fuerte y más efectos secundarios después de su primera dosis de vacuna, en comparación con aquellos que nunca se infectaron con el virus. Una fuerte reacción a su primera dosis de vacuna también podría ser una señal de que estaba infectado anteriormente, incluso si no lo sabía.

P: Ya tenía Covid-19. ¿Eso significa que solo puedo tomar una dosis?

Los estudios sugieren que una dosis podría ser adecuada para las personas que tienen un caso previamente confirmado de Covid-19, pero hasta ahora las pautas médicas no han cambiado. Si ha recibido las vacunas de Pfizer-BioNTech o Moderna, debe planificar recibir su segunda dosis incluso si ha tenido Covid-19. Saltarse la segunda dosis podría crear problemas si su empleador o una aerolínea solicitan ver una prueba de vacunación en el futuro. Si vive en un área donde está disponible la vacuna de Johnson & Johnson de dosis única, puede vacunarse por completo después de una sola dosis.

P: ¿Funcionarán las vacunas contra las nuevas variantes que han surgido en todo el mundo?

Las vacunas parecen ser efectivas contra una nueva variante que se originó en Gran Bretaña y rápidamente se está volviendo dominante en Estados Unidos. Pero algunas variantes del coronavirus, en particular una identificada por primera vez en Sudáfrica y otra en Brasil, parecen ser más hábiles para esquivar los anticuerpos en personas vacunadas.

Esperamos que estas respuestas lo tranquilicen acerca de su propia experiencia con las vacunas.