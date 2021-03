Enfrentan secuelas del coronavirus

Samantha Reinders / The New York Times / Personal médico trabaja con un paciente en el Hospital Greenacres en Puerto Elizabeth, Sudáfrica, el 18 de noviembre de 2020 Ron Bath / Texas Roadhouse vía The New York Times / Kent Taylor, fundador y director ejecutivo de la cadena de restaurantes Texas Roadhouse

The New York Times lunes, 29 marzo 2021 | 06:00