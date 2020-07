Enfermedades que puede provocar una mala higiene dental

Tomada de Internet

La higiene dental no sólo es necesaria para cuidar la salud de tu boca y dientes, sino que puede ayudarte a prevenir otros padecimientos que pueden afectar distintos órganos del cuerpo, como tu corazón, cerebro y pulmones.

Lavarse los dientes, utilizar hilo dental, reducir el consumo de bebidas y alimentos azucarados, y visitar el dentista con regularidad, son acciones que pueden ayudarte a cuidar tu salud en general.

La mala higiene bucodental no sólo está relacionada con mayor riesgo de padecer enfermedades que afecten los dientes, encías o lengua, también se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón, demencia y neumonía.

1. Enfermedades del corazón

Distintas investigaciones han encontrado una relación entre la salud bucodental y un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca, pues la mala salud dental se asocia con una mayor probabilidad de contraer una infección bacteriana que afecte las válvulas cardíacas.

Así mismo, de acuerdo con Mayo Clinic, la periodontitis, enfermedad que causa infecciones en las encías y relacionada con una mala higiene bucal, es considerada un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardíaca.

Además, se ha encontrado una relación entre la pérdida de dientes con la presencia de enfermedad de las arterias coronarias. A pesar de las investigaciones, aún no se ha comprobado que mantener una buena salud dental pueda ser una forma de prevenir un padecimiento cardíaco.

2. Demencia

La salud bucal también está asociada con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental, pues un estudio publicado en la Journal of the American Geriatrics Society reveló que las personas que no se cepillan los dientes diariamente tienen un 65% mayor probabilidad de desarrollar demencia.

Esto es causado, de acuerdo con el estudio, porque la mala higiene bucodental puede provocar la concentración de bacterias en la cavidad bucal, las cuales tienen la capacidad de alcanzar el cerebro y causar inflamación en él.

Con respecto a este tema, la British Dental Health Foundation ha recalcado que los especialistas en el cuidado de la salud, dentistas y odontólogos, tienen la capacidad de detectar los primeros signos de demencia en adultos mayores a través de la vigilancia del deterioro dental.

3. Neumonía

Por otro lado, una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale encontró que los cambios en las bacterias orales, pueden propiciar el desarrollo de infecciones respiratorias, como la neumonía.

Por lo que el mantenimiento de una buena higiene dental, a través del correcto lavado de dientes y el uso de hilo dental, puede ayudar a mantener un equilibrio en las bacterias de la boca, y así prevenir el desarrollo de neumonía.

Recuerda que la higiene dental es un hábito diario que puede ayudar a prevenir enfermedades y a cuidar la salud en general, sin embargo, en caso de presentar alguna molestia con respecto a tu salud oral, debes consultar a un especialista.