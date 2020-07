¿Duermes con tu perrito? Esta información te interesa

Tomada de Internet

Si eres un pet-lover y amas hacer todo junto a tu perrito, esta información te interesa.

Sí, lo sabemos, no hay mal que no cure el amor de un perrito. Luego de un día pesado no hay mejor remedio que acariciar a nuestro cachorro, ver su carita y sentir que nos ama tanto como nosotros a él. El cariño por las mascotas es tan grande que queremos compartir todo con ellas, ¡hasta la misma cama!

Si eres de las que duerme con su can, estarás de acuerdo en que brinda una sensación de apoyo, seguridad y cariño, sin embargo, hay algunas cosas que debes saber antes de seguir durmiendo con tu can… o al menos para que lo hagas consciente de las consecuencias que puede tener en tu salud y en tu vida personal.

Riesgos para la salud

De acuerdo con el sitio especializado, Medline Plus, dormir con tu mascota puede ocasionarte alergias, asma o neumonitis por hipersensibilidad, que es la inflamación de los pulmones debido a la inhalación de sustancias como polvo, hongos, o moho. Además de las mordeduras o arañazos que tu perro puede causarte accidentalmente. Lo bueno, es que las alergias pueden evitarse si la higiene de tu mascota es buena.