Diviértete en bicicleta

Ciudad de México.- Si quieres iniciar en el ciclismo, hay especialistas que te acompañan a dar tus primeros pedaleos.

Primero debes saber que los beneficios que notarás serán a nivel emocional porque generarás hormonas de felicidad, físicamente fortalecerás las piernas, el corazón y el cuello, suavizarás los codos y los hombros.

Mentalmente sentirás una sensación de libertad al transportarte de un lado a otro y la de cruzar la meta será inigualable.

El ciclismo te ayudará también a socializar con personas que practican lo mismo y podrás hacer grupos para salir a rodar los fines de semana.

Recuerda no salir sola o solo, siempre en grupo y con un coche atrás que lleve hidratación, lo necesario mecánicamente y usa casco.

LOS 9 CONSEJOS DE LENY

BUEN ACOMODO Y CONCIENCIA CORPORAL

Acomoda la altura del asiento para respetar la anatomía de tu cuerpo. Una buena altura del manubrio es importante para tener comodidad en los hombros, no sacar el pecho, bascular la pelvis un poco hacia adentro y hundir en ombligo y con eso puedes jalar un poco las rodillas hacia arriba.

Darte cuenta que se usan los flexores de la cadera y los extensores, mucha conciencia corporal no es solo subirte a la bici y pedalear. En el momento en que lo haces con más conciencia vas a tener mejores resultados.

PEDALEO DE LAS DOS PIERNAS

Nunca caminamos cojeando, tienes que usar tu cuerpo al parejo para tener mejor rendimiento. De todo esto te puedes dar cuenta mejor en una clase indoor y cuando sales a la calle a rodar te sientes más eficiente en el pedaleo.

RESPIRACIÓN

Es ser muy consciente que el filtro donde entra el aire es la nariz y eso también se entrena en la inspiración, la contracción aplana el diafragma permitiendo así que entre más aire en los pulmones en esfuerzos máximos. Cuanto más flexible sea el diafragma más cantidad de oxígeno entrará en los pulmones y mayor ventilación obtendrás cuando hagas un mayor esfuerzo. En la espiración, el diafragma se relaja, la cúpula disminuye y el aire es expulsado por los pulmones.

ATRAVIESA LA INCOMODIDAD

En el momento el que estás incómoda físicamente calma la mente y sigue llevando a tu cuerpo a que dé un poco más porque el entrenamiento trata de acoplarte a lo incómodo.

Cuando logras esa adaptación física y mental podrás hacer cosas que ni te esperabas. Es increíble cómo puedes estar en paz llevando tu cuerpo a más. En ese momento donde te sientes incómoda es cuando debes regresar, tomar el control de tu cuerpo, respirar profundo, calmar la mente y seguir.

ENCUENTRA TU RITMO

El ritmo viene desde ese diálogo interno, se encuentra con una mente en paz y una buena respiración para que llegue el ritmo a tus piernas. Cuando vas en la calle no pones música, tienes que ir con las sentidos alerta, pero en indoor puedes ir fluyendo al ritmo de la música.

Hacemos entrenamientos con intervalos, en donde te llevo a un ritmo incómodo por determinado tiempo, luego te llevo a recuperarte y a ser muy consciente de tu respiración para recuperar a tu corazón.

LA BICI ALIADA PARA LAS LESIONES

He trabajado con personas que han operado de rodilla y la rehabilitación para una persona que tuvo problema con ligamento o meniscos es normalmente con bicicleta. Hacemos un buen acomodo de la bici y les voy llevando poco a poco para que tengan de nuevo confianza en su cuerpo, no les exijo revoluciones muy altas, les pongo un poco más de resistencia si les voy a llevar de pie. He trabajado con personas que han tenido cáncer de pecho o con personas que tienen problemas con la articulación de su columna y la base es un buen acomodo de manubrio.

NO TE COMPARES

No te compares con nadie, trata de estar contigo misma y estar presente contigo. También te puede animar ver a alguien a tu lado. Cuando aprendes de los que llevan más tiempo es importante que eso no te haga sentir menos. Acostumbrarte a rodar con personas a lado para ir muy alerta.

SOLO USA UN CLIP SI ERES PRINCIPIANTE

El miedo más común son los clips, muchas de las caídas que se dan es porque no te da tiempo de quitarte los clips. Les sugiero que para que alguien que empieza no se ponga los clips en los dos pies sino que se dé cuenta cuál es el clip que baja primero y dejarlo un poco libre por si en algún momento tienes que frenar, eso te da mayor confianza.

AYÚDATE DE OTRAS DISCIPLINAS

Pilates es un buen completo porque fortaleces abdomen y espalda y también yoga o entrenamientos funcionales, porque vas fortaleciendo tu cuerpo de manera integral.

LUGARES PARA RODAR EN LA CDMX

DESIERTO DE LOS LEONES

Al poniente de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Cuajimalpa, se encuentra el Parque Nacional Desierto de los Leones con una extensión de 1,866 hectáreas. Es común ver a ciclistas de ruta recorrer la carretera hacia el ex convento del Desierto de los Leones; sin embargo, entrando a las veredas del bosque, es posible recorrer una numerosa cantidad de Trails de Bici de Montaña.

AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ

Ubicado al oriente de la Ciudad de México, México, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, a un par de kilómetros del aeropuerto. La entrada es gratuita y cuenta con estacionamiento para los usuarios.

LENY MARTÍNEZ

ENTRENADORA Y DIRECTORA DE RUTA BY LENY

@lenymartinezp

@rutabyleny