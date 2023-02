Diagnostican cáncer de mama a una niña de 7 años

Chile.- “Yo la estaba bañando un día y después al secarla y colocarle crema noto que tenía un porotito debajo del pezón. Ahí el doctor me recalcó que lo que la Maura tenía no era normal”. Esta es parte de la historia que relató Patricia Muñoz, madre de Maura, una niña de 7 años diagnosticada con cáncer de mama.

La madre detalló a 24 Horas que fue el doctor quien confirmó la presencia de una anomalía cuando la menor tenía cinco años. Dos meses después, la menor fue confirmada como la primera paciente de una edad muy pequeña en padecer cáncer de mama.

El mismo presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, Felipe Tagle, reveló que no existen casos que se asemejen a lo que está padeciendo Maura.

“A nivel mundial no existe ningún caso parecido. El único parecido que tiene es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones; el de Maura puede ser uno en 400 millones”, dijo Tagle.

La menor oriunda de Quillota recibió una operación de extracción de mamas para extirpar el tejido comprometido, y ahora su familia se encuentra a la espera de los relatos para conocer si se produjo una metástasis.

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta (…). Tengo fotos de la Maura y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama”, relató.

El Dr. Tagle detalló que una de las opciones que puede tomar la familia es que Maura comience con una terapia para casos de cáncer de mama en persona jóvenes desarrollada en España.

“Si no tiene metástasis viene un proceso de una radiación que al ser un paciente muy especial, muy chica, no existen registros tampoco para ese tipo de radiación”, agregó Tagle.