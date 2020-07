¿Cuánto tiempo eres contagioso si contraes el coronavirus?

Según la guía actualizada del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 10 días es el tiempo que te tomará "perder" lo suficiente del Covid-19 para que ya no sea contagioso para otras personas.

El CDC ahora dice que si tienes Covid-19 de leve a moderado, mantente aislado de otras personas durante al menos 10 días después de notar los síntomas por primera vez, según publicó Forbes.

Puede suspender este aislamiento después de 10 días si no has tenido fiebre durante al menos 24 horas y tus otros síntomas han mejorado. Ten en cuenta que no tener fiebre porque tomó un medicamento para bajar la fiebre como Tylenol no cuenta. Eso sería hacer trampa. La fiebre tiene que haber desaparecido naturalmente. Aún tener fiebre después de 10 días significa que puedes necesitar no solo más encierro, sino también más aislamiento.

Esto es un poco diferente de lo que el CDC decía en abril. El umbral en ese entonces era de 7 en lugar de 10 días para suspender el aislamiento. Además, el umbral anterior para no tener fiebre era de 72 en lugar de 24 horas. Entonces, en palabras de Guns N ’Roses, necesitarás tener un poco más de paciencia. Espera tres días más durante un total de 10 días antes de exponerte a los demás. Creo que salió mal. En realidad, espera tres días más durante un total de 10 días después del inicio de los síntomas antes de estar en la misma habitación con otros.