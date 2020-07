¿Cuándo podré ver a mis conocidos que tuvieron Covid?

"¿Cuándo podremos salir?" Se preguntan muchas personas que han pasado la mayor parte del aislamiento en sus hogares.

Como se sabe, las personas que han dado positivo por coronavirus tienen que pasar 14 días en cuarentena, lo cual significa que no pueden dar ni recibir visitas en ese periodo.

¿Qué se puede hacer al respecto?, ¿Cuándo podremos volver a ver a esas personas?

De acuerdo con el doctor y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, William Schaffner, si el individuo no presenta síntomas y no tiene fiebre, ya podría hacerlo.

"Se cree que aproximadamente 10 días después de que la prueba es positiva, si la persona no tiene síntomas, no tiene fiebre, puede considerarse que ya no es contagioso", dijo Scaffner a Healthline.

Sin embargo, hay que recordar que los asintomáticos (que no presentan síntomas) también pueden contagiar el covid-19, por lo que hay que seguir tomando medidas de prevención.

¿Cuándo podré estar cerca de otros si tuve covid-19?

Los CDC dan las siguientes recomendaciones para las personas que creen haber tenido o tuvieron síntomas de coronavirus:

+ Pueden ver a las demás personas al menos diez días después de que aparecieron los primeros síntomas

+ Después de 24 horas sin haber presentado fiebre (sin haber tomado antifebriles)

+Si los síntomas ya mejoraron

Sin embargo, especifican que esto dependerá del consejo del proovedor de atención médica y la disponibilidad de pruebas que haya.

"Es posible que te hagan una prueba para ver si todavía tienes covid-19. Si te hacen la prueba, puedes estar cerca de otras personas mientras no tengas fiebre, los síntomas respiratorios hayan mejorado y recibas dos resultados negativos de la prueba, con al menos 24 horas de diferencia", señalan los CDC.