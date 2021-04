Cómo saber si mi matrimonio se ha vuelto dañino para mi salud

Tomada de Internet

Es posible que tu matrimonio se haya vuelto dañino para tu salud y aún no te hayas dado cuenta. Existen una serie de señales que te pueden ayudar a confirmarlo, desde que hayas decidido no hablar de algunos temas para evitar discusiones con tu pareja, hasta sentir tu libertad limitada y no pasar un día sin pelear por las mismas trivialidades de siempre, informa el portal especializado en temas de salud Estar Mejor.

La no existencia de comunicación, el poco contacto físico, los celos obsesivos, son todas señales de que tu relación se ha tornado tóxica y que debes terminar con ella por tu salud mental y emocional.

“Poner fin a las relaciones tóxicas y dejar ir a las personas que te hacen daño nunca es fácil, pero debes analizar detenidamente las señales de que tu matrimonio está en problemas y tomar las medidas adecuadas para enmendarlo o salir de él”, señala el portal especializado en pareja y matrimonios Marriage.

Asimismo, agrega que un matrimonio tóxico puede afectar enormemente la salud mental y emocional. “Las personas con malas relaciones a menudo sufren de ansiedad, depresión, baja autoestima y son susceptibles a enfermedades”.

A veces no se tiene idea de lo que es una relación tóxica y poco saludable, incluso cuando se está atrapado en una así, no obstante, estas 5 señales que compartimos del portal Marriage te ayudarán a confirmar si tu matrimonio se ha vuelto dañino para tu salud y debes terminar de una vez con él.

No hay comunicación ni contanto físico

Si hay ocasiones en las que ninguno de los dos desean hablarse puede ser una clara indicación de que algo no está bien, dice el portal. Además, a pesar de estar en la misma habitación, no pasan tiempo de calidad juntos, demostrando una falta de conexión. De igual manera, el afecto físico es lo que distingue al matrimonio de la amistad. Si tu relación carece de intimidad intimidad física, es señal de que se acabó el amor.

Celos obsesivos

Definitivamente te encuentras en un matrimonio que le está haciendo daño a tu salud si tu pareja te acosa por los celos. “Te envía mensajes de textos constantemente y quiere saber a dónde vas, con quién pasas el rato, esto muestra su inseguridad y su necesidad de controlarte”, señala el portal Marriage.

Un cónyuge celoso busca limitarte, quitarte tu libertad. Incluso puede revisar tu teléfono o computadora y sentirse celosos al verte hablar con otras personas, particularmente del sexo opuesto.

Te amenaza y acusa de sus problemas

Estás en una relación que te hace daño a tu salud si tu pareja te ha amenazado en diferentes momentos con hacerse daño a sí mismo, al tiempo de culparte de sus problemas.

Las peleas y discusiones son constantes

Las parejas tienden a aprender más el uno del otro a lo largo de los años y a desarrollar una mejor comprensión que les ayuda a minimizar los conflictos matrimoniales y mejorar el amor y el apoyo entre ellos, apunta el portal.

No obstante, si después de todos estos años las peleas son constante, incluso por las mismas razones, puede haber una gran posibilidad de que hayan perdido el amor que alguna vez tuvieron.

Temes decir o hacer cosas que alteren a tu pareja

Otra señal de que te encuentras en un matrimonio que se ha vuelto dañino para tu salud, es sentirte en un estado constante de ansiedad y temer decir o hacer cualquier cosa que pueda ofender o decepcionar a tu pareja, señala el portal.

Esta es una gran señal de que no es feliz en este matrimonio. “Estos sentimientos de ansiedad en última instancia te llevan a pensar en cómo dejar un matrimonio tóxico, y debes actuar en consecuencia lo antes posible en lugar de sufrir en silencio”, apunta.