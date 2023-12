Cómo evitar enfermarte con el frío

Seguramente en estos días te has preguntado: ‘¿cómo evitar enfermarme ahora que comienza la época más fría del año?’. Pues hoy traemos para ti algunos consejos súper prácticos para mantener a cualquier tipo de virus o bacteria a raya, y que tu sistema inmune esté más fuerte que nunca.

Así que presta mucha atención y apunta cada uno de ellos para que todos los días disfrutes de un estado de bienestar óptimo. ¡Prepárate para una vida más sana y feliz!

¡Cuídate!

Hidrátate

Cuando el cuerpo recibe la cantidad de agua adecuada, mejora el sistema inmunológico. A nivel más específico, los beneficios de tomar agua permiten al organismo luchar contra enfermedades como la gripe y contra los ataques al corazón. También contribuye de forma importante frente a otros problemas de salud como el reumatismo, la artritis, los cálculos renales, etc.

Haz ejercicio

Ejercitarte a diario no sólo te ayuda a tener una figura tonificada, sino que de acuerdo a la OMS, 30 minutos diarios de cualquier actividad aeróbica es suficiente para mantener un buen estado de salud. Así que comienza a moverte ahora mismo, ya sea que prefieras correr por las mañanas, asistir a una clase de baile, practicar yoga o inclusive una caminata después de la cena, ¡tu cuerpo te agradecerá el esfuerzo!

Aliméntate sanamente

Otra clave para evitar enfermarte está en lo que comes todos los días. La manera en que te alimentas puede afectar significativamente tu estilo de vida. Incorpora frutas, verduras, proteínas, cereales y leguminosas a tu dieta para mantener tu cuerpo en plena forma y lleno de vitalidad.

Evita cambios bruscos de temperatura

Si bien el frío o el calor que hace a lo largo del día es algo que no podemos controlar, lo que sí debemos hacer es estar preparados. Usa ropa calientita si hace mucho aire o la temperatura es baja. No te duches con agua muy fría ni duermas con el cabello mojado. Siempre lleva contigo una sombrilla por si llueve y evita las corrientes de aire. En verano utiliza prendas ligeras para refrescarte y no abuses del aire acondicionado.

Duerme bien

Tu cuerpo es tu templo y el descanso es su ritual sagrado. Asegúrate de obtener al menos ocho horas de sueño para recargar baterías y despertar lista para enfrentar nuevos desafíos. ¡Dormir bien es como reiniciar tu sistema y comenzar de nuevo cada día!

Lleva una higiene adecuada

Otra de las medidas indispensables para evitar cualquier enfermedad es tener una buena limpieza y cuidado personal. Hay que tener especial atención al lavado de manos y hacerlo después de usar el baño, antes de tocarse ojos, nariz y boca, al preparar los alimentos y a la hora de comer. También después de toser, estornudar o limpiarse la nariz, así como duchas diarias, cepillado de dientes y cambios de ropa.

Consume suplementos y vitaminas

A veces, un pequeño impulso es todo lo que necesitas. Asegúrate de obtener todas las vitaminas y minerales necesarios para mantener tu sistema inmunológico fuerte. ¡Haz de los suplementos tu ejército personal contra enfermedades!

A veces, necesitamos un pequeño impulso extra. Consulta con un profesional de la salud y descubre qué suplementos y vitaminas pueden ayudarte a mantenerte fuerte y resistente. ¡Haz que tu bienestar sea una prioridad!

Para cumplir con este tip, se recomienda ingerir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C tal es el caso de la naranja, la mandarina y el limón y con ello mantendrás protegido tu Sistema Inmunológico, además de que estas frutas son muy ricas, toma en cuenta que con ellas también puedes preparar ricos postres y aguas frutales que aparte de ser buenas para tu organismo también te ayudarán a mitigar el intenso calor al ser altamente refrescantes e hidratantes.