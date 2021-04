Científicos de J&J aseguran que no hay suficiente evidencia para demostrar que su vacuna cause coágulos

Agencias

En una carta al New England Journal of Medicine, los científicos de Janssen, el brazo de vacunas de Johnson & Johnson, dicen que no hay evidencia suficiente para demostrar que la vacuna Covid-19 de la compañía causa coágulos sanguíneos raros y están “trabajando en estrecha colaboración con expertos y reguladores para evaluar los datos, y apoyamos la comunicación abierta de esta información a los profesionales de la salud y al público ".

"En este momento", escriben, "la evidencia es insuficiente para establecer una relación causal entre estos eventos y la vacuna Ad26.COV2.S".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Recomendaron una pausa en el uso de la vacuna basándose en seis casos de coágulos de sangre raros en el cerebro junto con una cantidad baja de células de coagulación de la sangre conocidas como plaquetas

Los científicos explican que J&J pausó previamente la última etapa de la prueba de la vacuna después de un solo caso de esta rara condición. En ese caso, determinó que “no había una causalidad clara” y la junta de monitoreo de seguridad acordó que el ensayo podría continuar.

En su vigilancia desde que la vacuna fue autorizada para su uso en Estados Unidos, la empresa encontró seis casos de esta condición entre los 7.2 millones de vacunas que se habían administrado. Los casos ocurrieron de siete a 14 días después de la vacunación.

Los científicos dicen que los coágulos raros (trombosis del seno venoso cerebral) ocurrieron dentro del rango de lo esperado, pero señalan que la incidencia de estos coágulos con plaquetas bajas es desconocida y considerada "extremadamente baja" por la FDA y los CDC.

Si bien estos coágulos de sangre se produjeron después del uso de las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca, y las vacunas utilizan plataformas similares, un vector adenoviral, los científicos sugieren que las plataformas son diferentes y pueden tener diferentes efectos. AstraZeneca's se deriva de un chimpancé y J & J's proviene de un humano.

"Se necesitan más pruebas para aclarar la observación de trombocitopenia trombótica en personas que reciben una vacuna contra Covid-19", decía la carta.