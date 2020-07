Beneficios de llorar según la ciencia

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- A menudo nos encontramos con personas a las que se les dificulta hablar sobre lo que sienten o que se sienten incómodas al desahogarse a través del llanto. Para muchos, llorar es un signo de debilidad, sin embargo, puede traerte más beneficios de los que imaginas.

Llorar puede traer varios beneficios a nuestro organismo, desde sentir alivio, disminuir los niveles de estrés y hasta protegerte de algunas bacterias, lo mejor es que todo esto ha sido comprobado por la ciencia, publicó El Universal.

Tipos de lágrimas

Las lágrimas son un líquido que se produce mediante el proceso llamado lagrimación, que ayuda a limpiar y lubricar los ojos. Tienen la función de proteger la superficie ocular, especialmente la córnea. Mantienen el ojo húmedo y eliminan residuos o cuerpos extraños, protegiendo a nuestros ojos de alguna infección.

Hay tres tipos de lágrimas:

Basal: Los conductos lagrimales las producen de manera constante, a fin de que nuestros ojos siempre estén húmedos cuando parpadeamos.

Reflejo: Cuando hay humo, al bostezar, al estar en un lugar con viento o al cortar una cebolla también podemos llorar, pues estas lágrimas se producen como una especie de protección.

Emocional: Ya sea de alegría o por tristeza, los humanos lloramos en respuesta a nuestras emociones. Este tipo de lágrimas contienen un mayor nivel de hormonas.

Cuando decimos que llorar trae beneficios a nuestro organismo, nos referimos a las lágrimas emocionales, aquellas que muchas personas prefieren no dejar salir.

Beneficios

1. Te tranquiliza

Un estudio de la Universidad de Rijeka, en Croacia, señala que el sistema nervioso parasimpático se activa cuando lloramos, lo que nos ayuda a calmarnos y mejorar nuestro ánimo.

2. Combate las bacterias

El llanto contiene un líquido llamado lisozima, que tiene propiedades antimicrobianas que combaten las bacterias. Además, las lágrimas ayudan a mantener la humedad en nuestros ojos.

3.Libera hormonas

Al llorar liberas hormonas como la oxitocina y endorfina. Estas respuestas químicas ayudan a aliviar el dolor físico, pero también el emocional. La oxitocina, por ejemplo, ayuda mucho en el parto, por lo que el llanto ayuda a las mujeres a soportar el dolor.

4. Ayuda a crear apego con otras personas

Hay personas a las que no les gusta que las vean llorar, pero unestudio publicado en Frontiers in Psychology, revela que los adultos que no se aguantan el llanto, procesan más fácil sus emociones. Llorar también tiene funciones interpersonales, pues al hacerlo suele obtenerse apoyo social.

5. Ayuda a dormir mejor

Un estudio pediátrico confirmó que después de llorar, los bebés duermen mejor, lo malo es que no se ha comprobado si esto funciona igual en los adultos. Al llorar, la personas se relaja y es más fácil conciliar el sueño.