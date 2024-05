Así que estás enamorado de una persona que duerme mal

Mi marido tiene el sueño inquieto. Se revuelve, se sube el edredón hasta la barbilla y segundos después se lo quita de un tirón, momento en el que suele estar cubierto de sudor.

Cuando le pregunté si esta era una descripción exacta de sus hábitos de sueño, me dijo que no omitiera que se despierta constantemente sobre las 2 de la madrugada y juguetea con su teléfono.

Afortunadamente, siempre he tenido el sueño pesado. Pero a medida que me acerco a la mediana edad, soy más sensible a su inquietud. Ahora, cuando me siento agotada tras una noche de sueño interrumpido, aparece el resentimiento.

Dormir bien es complicado cuando hay más de una persona implicada, dice Wendy Troxel, científica del comportamiento de la RAND Corporation y autora de "Sharing the Covers: Guía para dormir mejor en pareja".

Muchas personas disfrutan de la sensación de seguridad y protección que puede proporcionar el hecho de compartir la cama con la pareja, afirma, pero en algunas parejas "el nivel de perturbación empieza a anular los beneficios psicológicos."

Una encuesta realizada en enero de 2023 por SleepFoundation.org reveló que el 53% de los encuestados que habían decidido dormir por separado afirmaban que así mejoraba su calidad del sueño. Pero el llamado "divorcio del sueño" no es la única opción. Preguntamos al Dr. Troxel y a otros expertos por algunas estrategias prácticas para gestionar la hora de acostarse con un durmiente inquieto.

Busque un problema subyacente.

"Dormilón inquieto" es un término amplio, no clínico, que la gente tiende a usar para alguien que entra y sale del sueño o se mueve mucho, dijo Philip Gehrman, profesor asociado de psicología clínica en psiquiatría en Penn Medicine. Pero, a veces, las personas "inquietas" tienen un trastorno del sueño subyacente.

Anime a su pareja a consultar a su médico de atención primaria, dijo, que puede recomendar una clínica del sueño o especialista para realizar un estudio del sueño durante la noche, que busca condiciones como el síndrome de piernas inquietas, apnea del sueño o insomnio crónico.

"La gente tiene mucho miedo de someterse a un estudio del sueño, porque piensan que van a tener que dormir en un laboratorio y tener todos estos cables" conectados, dijo Shelby Harris, profesor clínico asociado de neurología en el Albert Einstein College of Medicine en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, añadió, los estudios no invasivos del sueño realizados en casa también son habituales.

A veces, la inquietud no es más que un signo de incomodidad, y unos pocos ajustes pueden ser muy beneficiosos. Según el Dr. Harris, puede ser útil unir dos colchones gemelos con un conector. De este modo, tú y tu pareja podréis determinar lo blandos o firmes que queréis que sean vuestros colchones, lo que puede reducir las vueltas en la cama y los empujones provocados por los movimientos de tu pareja.

Las mantas separadas también pueden ayudar, dice la Dra. Troxel, y señala que sus clientes a veces colocan un edredón grande sobre ambos si les preocupa la estética.

Algunas camas tienen tecnología que permite a las parejas ajustar sus lados para mayor comodidad, dijo el Dr. Harris, o usted puede invertir en colchones individuales con capacidades de calefacción o refrigeración.

Respete los patrones de sueño de su pareja

Los patrones de sueño están en parte programados, y las parejas pueden encontrarse con problemas cuando intentan sincronizarse. Los búhos nocturnos pueden estar inquietos simplemente porque aún no están realmente cansados, y eso puede desvelar a una alondra matutina.

"Existe la idea de que tenemos que irnos a la cama a la misma hora, o de lo contrario algo va mal en nuestra relación. ¡No!" dijo el Dr. Gehrman. "Quizá una persona sólo necesita acostarse antes que la otra y conciliar un sueño profundo y reparador antes de que llegue el noctámbulo".

La mayor parte del sueño profundo se produce en el primer tercio de la noche, añade, por lo que dar a la pareja que se acuesta antes entre 30 y 45 minutos antes de acostarse es una buena regla general.

El Dr. Troxel ha trabajado con parejas en las que uno de los miembros padece insomnio o algún otro problema, pero atribuye erróneamente sus despertares a su compañero de cama.

Los expertos afirman que puede ser útil analizar los propios hábitos de sueño e higiene y plantearse si se pueden tomar medidas para dormir más profundamente, aunque la pareja esté despierta. Por ejemplo, ¿el alcohol o la cafeína fragmentan su sueño? ¿El estrés le provoca una espiral mental cada vez que se despierta?

Desestigmatizar el "divorcio del sueño"

Según los expertos, algunas parejas son más felices y descansan más si acuerdan dormir en camas separadas, sobre todo si uno de los dos no puede dominar su inquietud o sus ronquidos. El Dr. Harris anima a estas parejas a reservar unos minutos para la intimidad antes de irse a la cama, por ejemplo leyendo uno junto al otro o acurrucándose un rato.

Ambos miembros de la pareja deberían tener su propia cama o dormitorio cómodo para dormir, dice, aunque reconoce que no siempre es posible.

Sea prudente a la hora de hablar de los problemas de sueño y de las posibles soluciones: "No a las 2 de la mañana", dice el Dr. Troxel. dice el Dr. Troxel- y haz hincapié en lo valioso que es dormir bien para la salud de cada uno y para vuestra relación en general.

"Hablar abiertamente de los problemas que surgen en ese tercio de nuestras vidas que pasamos durmiendo y con nuestra pareja es un comportamiento que favorece la relación", afirma.