¿Apetito desenfrenado? ¡Cuidado con el trastorno por atracón!

A las 2:00 o 3:00 a. m., David Tedrow solía esconder una caja de cereal vacía en el fondo del bote de basura o de la alacena, donde su esposa no la notara. Tedrow tenía unos 60 años, estaba jubilado y por lo general dormía hasta la tarde, por lo que se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, después de que todos se habían ido a dormir.

En sus frenéticos arrebatos nocturnos, solía comerse una caja entera de cereal (Oatmeal Squares, Frosted Mini-Wheats o lo que hubiera) y luego se deshacía de la evidencia. Tedrow contó que había comido de forma compulsiva durante toda su vida, pero tras meses de comerse una caja de cereal todas las noches, decidió buscar ayuda.

PUBLICIDAD

En 2016, salió de su casa en Carolina del Norte con el fin de buscar tratamiento para lo que pensó que era una adicción a la comida en un hospital de Wisconsin que se especializaba en trastornos alimentarios. Su diagnóstico fue el trastorno por atracón (también conocido como trastorno de apetito desenfrenado).

“No tenía ni la más mínima idea de que eso existía”, comentó. Pero el diagnóstico lo hizo sentir aliviado. “Había una explicación para esto”.

El trastorno por atracón es el trastorno alimentario más frecuente en Estados Unidos. Las cifras exactas varían, pero según el Instituto Nacional de Salud Mental, casi un 3 por ciento de la población estadounidense ha sufrido un trastorno alimentario en algún momento de su vida, más del doble de las cifras declaradas de bulimia nerviosa y anorexia. Sin embargo, se habla poco de este trastorno y es poco reconocido tanto por el público en general como por los profesionales de la medicina, en parte porque muchos desconocen el diagnóstico o su posible gravedad.

Suele pasar que la gente muestre síntomas durante décadas antes de que se le diagnostique, afirmó Cynthia Bulik, directora fundadora del Centro de Excelencia para Trastornos Alimentarios de la Universidad de Carolina del Norte. “Durante demasiado tiempo se les han dicho cosas como: ‘Ah, no, esto es solo comer por causas emocionales’, ‘estás fuera de control’, ‘es porque no tienes fuerza de voluntad’, ‘la glotonería es un pecado’ o como sea que la gente lo explique, y no se dan cuenta de que tienen una enfermedad que se puede tratar”, afirmó.

¿Qué es el trastorno por atracón?

El trastorno por atracón es relativamente nuevo en el mundo de las enfermedades mentales diagnosticables; se incluyó hace 10 años en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que los médicos e investigadores utilizan para clasificar las enfermedades mentales. En ese momento, el diagnóstico fue bastante polémico, según B. Timothy Walsh, quien lideró un grupo que recomendó hacer cambios a los criterios existentes para los desórdenes alimentarios y propuso añadir nuevos a esa edición del manual. Walsh comentó que algunos pensaban que “patologizaba la normalidad” y no entendían en qué se diferenciaba de simplemente comer en exceso.

Comen más rápido

Las personas con trastorno por atracón también tienden a comer más rápido de lo habitual durante un episodio; muchas también comen a escondidas y se sienten culpables, afirmó Kelly Allison, directora del Centro de Peso y Trastornos Alimentarios de la Universidad de Pensilvania.

Quienes padecen este trastorno a veces desarrollan bulimia y viceversa, según Andrea Vazzana, psicóloga clínica especializada en trastornos alimentarios del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. Los que padecen bulimia también experimentan episodios de atracones, pero además tienen conductas recurrentes de purga, como vómitos inducidos o ejercicio excesivo, para “compensar” la ingesta. El trastorno por atracón en sí no está relacionado con conductas purgativas recurrentes.

Y, lo más importante, el trastorno por atracón interfiere con la vida cotidiana de las personas. Algunos de los pacientes de Bulik han dejado de ir a trabajar porque se quedaron despiertos comiendo hasta tarde y luego se sintieron mal; otros pacientes han despertado con envolturas arrugadas entre las sábanas y comida sin masticar en la boca. Una de sus pacientes compró un pastel para la fiesta de cumpleaños de su hijo y, de camino a casa del supermercado, se lo comió todo con las manos.

¿Cuáles son las causas?

Los investigadores siguen trabajando para identificar cómo interviene la genética; el trauma, en particular un historial de abuso sexual, también puede predisponer a alguien a padecer este trastorno, comentó Vazzana.

En algunos casos, las dietas restrictivas pueden llevar a las personas a desarrollar ese trastorno. Rachel Goode, profesora adjunta de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Carolina del Norte, denomina eso como el “efecto bumerán”, ya que la gente pasa de no comer a darse atracones. Cuanto más tiempo se privan de comer, más probabilidades hay de que se den un atracón porque tienen hambre.

¿Qué opciones de tratamiento hay?

La terapia cognitiva conductual es el tratamiento estándar para el trastorno por atracón. A veces, los médicos utilizan otro tipo de terapia verbal, conocida como psicoterapia interpersonal, pero es menos común. Los grupos de apoyo también pueden ser de ayuda y la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios tiene un listado de recursos y opciones de apoyo de bajo costo en su sitio web. La Asociación Multiservicios de Trastornos Alimentarios también proporciona recursos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos solo ha aprobado un medicamento para tratar el trastorno por atracón: Vyvanse, un fármaco utilizado a menudo para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Algunos médicos recetan antidepresivos, aunque no está claro si esos medicamentos son para tratar las conductas de atracón o si abordar una depresión subyacente puede ayudar a aliviar los síntomas, explicó Peek.