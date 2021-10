Almacena resultados de pruebas y vacunas Covid desde tu iPhone

Nueva York— Apple ya ofrece a los usuarios de iPhone la capacidad de almacenar vacunas y resultados de pruebas en su aplicación Health. A continuación, le indicamos cómo puede obtener esa versión digital usted mismo:

Cómo agregar su tarjeta de vacuna Covid-19 a Apple Wallet

Debe tener un código QR o un archivo descargable del proveedor del que recibió su vacuna para comenzar el proceso. Su iPhone o iPod Touch también debe actualizarse a la versión iOS 15.1.

Si tiene un código QR, abra la cámara de su teléfono y manténgala presionada sobre el código. Debería aparecer una notificación de la aplicación Health si tiene un código elegible. Toque eso, luego seleccione "Agregar a Wallet & Health" para conectar el registro a esas aplicaciones respectivas.

Para los usuarios con un archivo descargable, arrástrelo a su teléfono y luego toque el enlace de descarga. Seleccione "Agregar a Wallet & Health" para conectar el registro.

Apple también proporciona instrucciones detalladas paso a paso en su sitio web, publicó NBC.

¿Puedo agregar una tarjeta de vacuna Covid física a mi Apple Wallet?

Apple actualmente dice que admite el almacenamiento de una "versión verificable" de los registros de resultados de pruebas y vacunas, lo que significa que debe estar en un formato que tenga la firma digital correcta.

Por lo tanto, solo tener una imagen de una tarjeta de vacuna física sin un código QR adecuado no funcionará para agregarla a su Apple Wallet. Sin embargo, muchos proveedores tienen formas de acceder a una de las dos formas de verificación requeridas si aún no la tiene.

Apple ha prometido estrictos protocolos de privacidad sobre los datos relacionados con la salud de los usuarios.

La compañía dice que no puede ver la tarjeta de vacunación ni cómo se usa, y solo almacena la tarjeta en el dispositivo, no en la nube. Apple también dice que una tarjeta de vacunación no se puede compartir con otros usuarios en otro dispositivo.

Para ver el pase una vez que se ha agregado, los usuarios deben verificar su identidad a través de Face ID, Touch ID o un código de acceso.

Google también ha dicho que los usuarios pueden almacenar versiones digitales de su tarjeta de vacuna a través de sus aplicaciones Chrome o Google Pay. Los usuarios pueden obtener una prueba digital de su vacuna con un método similar al del iPhone y luego presionar "Guardar en el teléfono".

Si el registro del proveedor de atención médica es elegible para guardarse en un teléfono Android, aparecerá una opción para guardarlo con Chrome o Google Pay.