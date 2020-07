Algunas personas podrían ser inmunes al Covid-19 gracias al resfriado común

Inmunidad duradera al nuevo coronavirus: ese es el final del juego. Esa es nuestra forma de salir de esta pandemia. El mejor tipo de protección vendría de las vacunas. Estas drogas generarían una respuesta inmune similar a la que desarrollarías mientras luchas contra Covid-19, y el sistema inmune estaría preparado para lidiar con el patógeno real al contacto. La alternativa es sobrevivir a Covid-19 sin pasar por un caso grave y potencialmente mortal. Las vacunas y otras drogas podrían ayudar con estas dos opciones, pero todavía no tenemos ninguna droga.

Además, no tenemos idea de cuánto dura la inmunidad. Los datos disponibles sugieren que la inmunidad al coronavirus no puede durar más de 12 meses, dado que otros coronavirus humanos actúan. Estudios recientes han demostrado que los anticuerpos pueden desaparecer después de tres meses, pero la inmunidad no desaparece. Las células T que pueden recordar el encuentro con el virus entrarían en acción tras la reinfección y matarían el virus. ¿Pero cuánto durarían?

Lamentablemente, nadie puede responder la pregunta en este momento. Sin embargo, un nuevo estudio dice que algunas personas ya pueden ser inmunes a la enfermedad, y todo es gracias al resfriado común.

De los siete coronavirus que pueden infectar a los humanos, cuatro causan resfriados comunes. Los otros tres pueden provocar complicaciones graves e incluso la muerte. El SARS y el MERS ofrecieron avances de lo que haría el SARS-CoV-2.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur, publicaron un estudio en Nature que dice que las células T de memoria creadas por encuentros previos con otros coronavirus pueden ser suficientes para crear una respuesta inmune contra COVID-19. El equipo evaluó a los sobrevivientes de COVID-19 para detectar células T y descubrió este tipo de glóbulos blancos en todas ellas. Además, el equipo descubrió que los pacientes que se recuperaron del SARS hace 17 años todavía tenían células T específicas del SARS que podrían proporcionar inmunidad contra el nuevo coronavirus.

Más interesante aún, los investigadores también evaluaron a personas que no han estado expuestas al SARS-CoV-2 de ninguna manera, descubriendo que tenían células T que podrían combatir el virus.

“Nuestro equipo también probó individuos sanos no infectados y encontró células T específicas de SARS-CoV-2 en más del 50 por ciento de ellos. Esto podría deberse a la inmunidad de reacción cruzada obtenida de la exposición a otros coronavirus, como los que causan el resfriado común o los coronavirus animales actualmente desconocidos. Es importante entender si esto podría explicar por qué algunas personas pueden controlar mejor la infección", dijo el profesor Antonio Bertoletti.

Los investigadores están mirando a otros sobrevivientes de COVID-19 para ver cuánto tiempo persisten las células T en el cuerpo. Es interesante notar que algunos de los candidatos a vacunas inducen una reacción inmune de doble defensa que incluye anticuerpos neutralizantes y células T. Incluso si de alguna manera eres inmune al COVID-19 debido a un encuentro previo con un coronavirus diferente, no hay forma de saberlo a menos que obtengas muestras y pruebas de tus células T. Además, este es el punto en el que le diré que se requiere más investigación sobre el tema, y estamos ansiosos por ver los resultados.

Sin embargo, el estudio Duke-NUS es el tercer artículo que afirma que los coronavirus responsables del resfriado común podrían inducir algún tipo de inmunidad al SARS-CoV-2. A mediados de mayo, cubrimos dos estudios similares del Instituto de Inmunología de La Jolla y del Hospital Universitario Alemán Charité, los cuales resaltaron la importancia de las células T en la inmunidad COVID-19.

El equipo de La Jolla descubrió que las muestras de sangre recolectadas entre 2015 y 2018 tenían células T auxiliares que detectaron el SARS-CoV-2, mientras que los investigadores alemanes especularon que una infección previa con un coronavirus humano más leve podría generar una respuesta inmune lo suficientemente fuerte como para repeler el nuevo patógeno.