Agrava cambio de temporada los padecimientos oftálmicos

Ciudad Juárez.— De frente al cambio de temporada, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó evitar el desarrollo de la conjuntivitis, infección que implica la inflamación o irritación de la conjuntiva que recubre a los ojos. En el 2022, la red de Cubos Dinámicos ha detectado seis personas en Ciudad Juárez, que, por tal causa, tuvieron que acudir hasta Urgencias, debido a lagrimeos constantes acompañados por molestias y dolor.

Se trató de cuatro hombres y dos mujeres, oficialmente. La misma cifra ocurrió, pero durante todo 2021; entonces fueron documentados auxilios en dos hombres y en cuatro mujeres, según los datos obtenidos. Ante lo expuesto, el IMSS señaló que otros factores aparte del clima pueden incidir para la generación, como tallarse los ojos con las manos sucias, alergias o enfermedades virales o por factores bacterianos.

Enfatizó que en la mayoría de veces se cura en máximo siete días, mientras se puede controlar el virus. Asimismo, puntualizó que en el caso de las afecciones producidas por bacterias, se requiere usar antibióticos y tener un mayor cuidado. Lo anterior, porque puede durar más tiempo y producir molestias como secreciones espesas y pegajosas que finalmente obstaculizarán la visión.

Entre las recomendaciones para su prevención, resaltó el aseo de las manos, no tocar ojos si no es necesario y no compartir artículos de aseo, como toallas, cosméticos y principalmente maquillaje.

El cuadro clínico regularmente va acompañado de ardor, enrojecimiento de los ojos, sensación de tener algún tipo de arena, vista borrosa, comezón, lagaña amarilla, molestias frente a la luz y en algunos casos hasta fiebre. En ese sentido, el instituto sugirió iniciar tratamiento a la brevedad.

Cuadro clínico:

Ardor

Enrojecimiento

Sensación arenosa

Vista borrosa

Comezón

Lagaña amarilla

Intolerancia a la luz

Fiebre