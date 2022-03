Afirman que ivermectina no alivia el Covid-19

Nueva York.— El fármaco antiparasitario ivermectina, que ha ganado popularidad como un tratamiento alternativo para el Covid-19 pese a la falta de una investigación sólida que lo respalde, no mostró signos de aliviar la enfermedad, de acuerdo con los resultados de un gran ensayo clínico publicados hoy.

El estudio, que comparó a más de mil 300 personas infectadas con el coronavirus en Brasil que recibieron invermectina o placebo, descartó efectivamente el medicamento como tratamiento para el Covid-19, señalaron los autores de la investigación.

"Realmente no hay señales de ningún beneficio", dijo el doctor David Boulware, especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Minnesota.

Los investigadores compartieron un resumen de resultados en agosto durante una presentación en línea organizada por los Institutos Nacionales de Salud, pero el conjunto completo de datos no se había publicado hasta ahora en el New England Journal of Medicine.

"Ahora que las personas pueden sumergirse en los detalles y los datos, con suerte eso alejará a la mayoría de los médicos de la ivermectina hacia otras terapias", dijo Boulware.

Por décadas, la ivermectina ha sido utilizada ampliamente para tratar infecciones parasitarias. Al inicio de la pandemia, cuando los investigadores estaban probando miles de medicamentos antiguos contra el Covid-19, experimentos de laboratorios en células sugirieron que la ivermectina podría bloquear el coronavirus.

En ese momento, los escépticos apuntaron que los experimentos funcionaban gracias a altas concentraciones del fármaco -mucho más allá de los niveles seguros para las personas. Sin embargo, algunos doctores empezaron a prescribir la ivermectina para el Covid-19, pese a las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) de que no estaba aprobada para ese uso.

En diciembre de 2020, Andre Hill, un especialista en virus en la Universidad de Liverpool en Inglaterra, revisó los resultados de 23 ensayos y concluyó que la ivermectina parecía reducir significativamente el riesgo de muerte por Covid-19.

Si ensayos más grandes confirman esos hallazgos, dijo Hill en una presentación en ese tiempo, "este realmente será un tratamiento transformador".

Pero no mucho después de que Hill publicó su revisión el verano pasado, surgieron informes de que muchos de los estudios que incluyó en su análisis tenían fallas y, al menos uno, era presuntamente fraudulento. Hill se retractó de su estudio original e inició uno nuevo que publicó en enero.

En su segunda revisión, el especialista y sus colegas se enfocaron en los estudios con menos probabilidades de estar sesgados. En esa investigación más estricta, el beneficio de la ivermectina desapareció.