Adiós a la inflamación

No hay nada más incómodo en el mundo que tener un vientre sensible a la inflamación. Es horrible vivir restringida porque no puedes comer esto, beber aquello, hacer tal actividad o dormir en equis posición porque tu abdomen se infla como globo. El mejor remedio ante este problema es la alimentación antiinflamatoria que será muy particular para cada persona, pues no todos los sistemas digestivos reciben y procesan del mismo modo todos los alimentos.

Más allá de cumplir un propósito físico, encontrar la dieta ideal para tu cuerpo te ayudará principalmente a tener una digestión sana que no te provoque dolores estomacales, colitis o problemas más graves. La alimentación antiinflamatoria debe ser tu prioridad si sufres de colitis crónica y quieres rehabilitar el funcionamiento de tu aparato digestivo. En esta ocasión, te compartiremos los ingredientes que debes agregar a tu lista de compras y algunas recomendaciones básicas para evitar parecer embarazada de gemelos cada que termines de comer.

Alimentos para evitar inflamación

Como su nombre lo dice, este tipo de dieta está basada en ingredientes que previenen la inflamación abdominal y tampoco la provocan, lo cual logran gracias a su fácil digestión, alto contenido de nutrientes y naturaleza orgánica. Afortunadamente, la lista es variada e incluye alimentos muy ricos.

-Vinagre

-Hojas verdes

-Verduras

-Frutas

-Ácidos grasos

-Cereales integrales

-Fuentes de proteínas magras

-Frutos secos y semillas

-Hierbas y especias

INTÉGRALOS A TU DIETA

-No tomes demasiada agua con largos tragos

-Regula el consumo de bebidas gaseosas

-Restringe la ingesta de alimentos muy condimentados, grasosos y picantes

-Lleva un horario constante de alimentación

-No comas mucho poco tiempo antes de dormir

-Evita los alimentos envasados y procesados

-Controla tu exposición a estímulos estresantes

-Identifica los estímulos que inflaman tu estómago (alimentos individuales, preparaciones, horarios de comida, etc.)