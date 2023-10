Acné corporal: por qué sale y cómo quitarlo

Normalmente relacionamos los granos con la cara, pero la realidad es que pueden salir en todo el cuerpo y es mucho más común de lo que pensamos. El acné se provoca cuando el sebo, que es la grasa que produce nuestro cuerpo de manera natural, y las células muertas bloquean los poros, causando espinillas, puntos blancos o granos.

Ya sea en la cara o en el cuerpo, el acné es algo completamente normal, pero que puede llegar a ser muy molesto para quienes lo tienen, ya que puede afectar la forma en la que nos sentimos, causando incomodidad o inseguridad. Pero no te preocupes, descubre las formas más efectivas de eliminarlo para siempre.

PUBLICIDAD

Las causas

Las zonas más comunes donde sale el acné corporal es en la espalda y el pecho, pero también pueden salir en los brazos, los glúteos o el cuello. Las causas principales son hormonales o genéticas, pero también se puede dar por exceso de grasa en la piel ya sea de forma natural o por usar los productos inadecuados, falta de limpieza o higiene, malos hábitos, o consumir demasiada azúcar, sal y grasa.

¿Cómo eliminar el acné en el cuerpo?

Hábitos diarios que puedes aplicar ya:

•Dejar de usar ropa demasiado ajustada, ya que la fricción que tiene contra la piel genera grasa que resulta en brotes de acné .

•Báñate justo después de hacer ejercicio, mientras más te tardes, peor. Al pasar el tiempo, el sudor se queda pegado a la piel y puede tapar los poros.

•Enjuaga muy bien el cuerpo después de haber usado shampoo y acondicionador, ya que son productos muy densos y grasosos, por lo que si se quedan en el cuerpo es muy probable que provoquen acné.

•Evita que el pelo caiga sobre la espalda para que la grasa no quede pegada a la piel.

Sigue las recomendaciones

Al igual que con los granos de la cara, es importante darle un cuidado especial al acné corporal, siguiendo las recomendaciones de siempre, tales como no estar tocándolos todo el tiempo, no exprimirlos y no usar productos demasiado fuertes que puedan llegar a dañar la piel.

Te recomendamos acudir siempre con un experto que pueda brindarte consejos que se adapten cien por ciento a tus necesidades; mientras tanto, recuerda buscar productos que contengan ácido salicílico o peróxido de benzoilo, ya que al activarse en contacto con la piel, tienen un efecto exfoliante muy ligero que controla el exceso de grasa en la piel y puede ayudar a eliminar el acné de forma gradual si se usan de forma constante.

Otra forma de eliminarlo es lavar el cuerpo con un jabón o gel de baño sin aceite, enfocando en las áreas donde hay brotes pero sin tallar demasiado fuerte para evitar causar daños en la piel.

Es importante recordar que el acné corporal es algo completamente normal que le pasa a casi todo el mundo, por lo que no debería de detenerte de usar tu top favorito o recogerte el pelo si se te antoja. Con los hábitos y cuidados adecuados, no tendrás de qué preocuparte.