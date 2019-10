Apple irrumpe en la escena musical y monta una dinámica competencia contra aplicativos de la talla de Spotify

El 6 de septiembre la marca de la manzana inauguró una versión de escritorio de su servicio de música vía streaming Apple Music [AM].

“[La aplicación] permitirá escuchar música desde un navegador, sin necesidad de instalar iTunes o usar servicios de terceros”, indicó el portal CNET.

Agregando que “Para poder utilizarla tienes que tener una suscripción activa a AM, ya que el servicio no cuenta con opciones gratuitas como Spotify”.

Con las credenciales en mano el contenido se visualizará desde la cuenta AM donde se ubicarán listas, artistas favoritos o sugerencias de contenido en el sitio web.

“Para ponerlo en marcha tienes que dirigirte al sitio web beta.music.apple.com e iniciar sesión usando tu Apple ID”, detalla CNET. Sin embargo y de momento el aplicativo se encuentra en fase beta de lanzamiento y la firma aún “no ha confirmado cuando liberará la versión estable”.

Competencia

Para el portal La Manzana Mordida, “Lanzar esta versión escritorio de su servicio de música acerca aún más a Apple a su competidor directo en este segmento, Spotify, que cuenta con versión de escritorio desde hace años”.

“Apple Music superó en febrero de este año a Spotify, en Estados Unidos, con un total de 28 millones de suscriptores frente a los 26 millones de suscriptores que suma Spotify en el país”, dijo el sitio especializado en novedades Apple.

“Sin embargo, en términos globales, Spotify aún le lleva la delantera a AM, ya que en junio de este año alcanzaba los 108 millones de miembros mientras que AM se quedaba con 60 millones”, agrega.

Buena noticia

No obstante es una versión de prueba, de acuerdo con medios AM es una “buena nueva” por diversos motivos.

“El primero de ellos es la mencionada desaparición de iTunes en los Mac, y es que a pesar de que habrá una aplicación de Música independiente, lo cierto es que encontrar una versión web lo hace aún más accesible sin tener que recurrir a reproductores de terceros”, dice Hipertextual.

“La masificación del servicio es una buena señal para la acción de la empresa con matrices en California y Cork [Irlanda] que de momento cierra desde NASDAQ en US$219,25 la unidad o un cambio de -1,75%”, añade un análisis de iFOREX siendo las 14:10 de Nueva York.

De momento, analistas de iForex y expertos tecnológicos en la industria del streaming coinciden en que la modernización de estos diseños interactivos de música y otras plataformas es al final algo muy positivo para el usuario.

“Al contrario de lo que ocurre en el caso de Spotify, los usuarios de AM no disponían hasta ahora de la posibilidad de acceder a este servicio de streaming a través de una interfaz web, no al menos a una 100% funcional: por el contrario, requería obligatoriamente del uso de una aplicación, ya fuera la del propio AM o la de iTunes”, señalan los analistas mencionados anteriormente.