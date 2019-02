Ventajas de tener muchos seguidores en Instagram al impulsar una web

Las plataformas digitales se conectan entre ellas de alguna forma. No se trata de mundos paralelos. Es por ello que la mayoría de las redes sociales están incluidas en una estrategia de Marketing Digital. Contar con una comunidad ya construida en Instagram es un punto de partida importante para dar a conocer un sitio web y atraer nuevos visitantes. Para las empresas y los influencers, esta estrategia no debe ser descartada bajo la excusa de que la red de fotografías no genera tráfico.

Crecer de forma rápida en Instagram

Aunque digan lo contrario, el número de seguidores en Instagram continúa siendo un dolor de cabeza, algo que quita el sueño. Esos números apuntados en la biografía tienden a generar una primera impresión sobre lo que se puede encontrar en la cuenta o de la confianza que depositan los seguidores en la persona o marca que está detrás. No se trata solo de tener preponderancia en la red social, sino que esta puede, a su vez, ser una ventana que invita a ir a una web. Tarde o temprano esos seguidores se convertirán en nuevos visitantes para determinado portal en Internet.

Un crecimiento de forma orgánica, requiere de mucho tiempo y dedicación. Existen opciones para

Comprar Seguidores Instagram en México y muchas otras partes del mundo, para ampliar de forma más rápida el alcance. Todo esto, enlazado a una estrategia basada en ofrecer contenido de calidad a un nicho definido.

Para una empresa, el número de seguidores en Instagram puede dar una impresión del nivel de confianza que existe por parte de su clientela o audiencia. Mientras que para un influencer significa el nivel de popularidad y aceptación del que dispone.

La primera impresión siempre cuenta

Pero no solo se necesita de redes sociales para promocionar el contenido de un sitio web o captar clientes. También es necesario que el portal tenga un diseño atractivo que invite al lector a quedarse. Se trata de combinar imagen y estructura. Esto último, con el objetivo de facilitar la navegación en las diferentes páginas, sumado a una buena velocidad de carga. Las nuevas generaciones no esperan y si un enlace tarda mucho en abrir, debe considerarse un lector perdido.

Para que esto no ocurra es preciso contar con un excelente diseño web Terrassa, que permita captar de forma rápida a los nuevos visitantes y que estos se conviertan en lectores fieles, clientes o seguidores que impulsen una empresa o marca personal. El sitio web tiene que ser atractivo, de fácil navegación y lectura tanto en un ordenador como en el móvil o la tablet. De eso se encargan los expertos en diseño.

SEO, la clave para aparecer en los buscadores

Una buena estrategia de Marketing Digital combina un buen número de seguidores en las redes sociales, como en Instagram, por ejemplo, un diseño web atractivo, contenido de calidad y algo más: el SEO o dicho en otras palabras Optimización en los Motores de Búsqueda. ¿Suena complicado? Puede ser, pero en la práctica no lo es, siempre que se cuente con la ayuda de profesionales en la materia.

Un blog de posicionamiento seo es de gran ayuda para aprender a redactar de manera correcta un contenido, con las palabras clave y la estructura adecuada para hacerlo visible. Entre tanto contenido que existe en buscadores tan importantes como Google, no está de más tener ayuda.

El tiempo, la inversión y el conocimiento aportado valdrán la pena. El posicionamiento de una página web puede cambiar drásticamente al utilizar la estrategia adecuada. Las vistas no llegan solas, hay que buscarlas y para ello se necesita un trabajo constante, junto con la orientación correcta.

Los números en Instagram no caen nada mal. Se pueden traducir en ventas, monetización o en tráfico para una página web al invitar a hacer clic en los enlaces del perfil si la comunidad no alcanza los 10 mil seguidores o mejor aún, si ya se cuenta con 10 mil o más seguidores, se pueden colocar enlaces en las Instagram Stories y dirigir el tráfico a una web, algo que resulta genial. De ahí la importancia de que la comunidad digital en la red social crezca.

Sin duda, ganar seguidores instagram constituye un buen punto de partida para generar tráfico a un sitio web, captar clientes, impulsar la confianza en determinada marca o hacer crecer la popularidad de un influencers, algo que puede traducirse en muchas opciones de monetización.