Conoce las opciones para comprar una casa con tu crédito infonavit

El comienzo del nuevo año es sinónimo de nuevos propósitos a cumplir. La mente positiva intenta ver el vaso medio lleno, es decir, intenta pensar que el 2019 será el gran año en el que se cumplirán las cosas que más deseamos. Algunas de éstas son sencillas o más fáciles de conseguir que otras. Sin embargo, algunas van más allá, se salen de lo común. Los jóvenes, sobre todo, sueñan con adquirir una vivienda que les permita tener independencia y realizar su propia vida en otro hogar que no sea el de sus padres. Se trata de un sueño posible, pero difícil de conseguir, sobre todo, por los obstáculos que existen hoy en día.



Cabe destacar que el 68% de los jóvenes cuya edad se comprende entre los 22 y 35 años no tienen un salario suficiente para afrontar el gasto que supone un crédito hipotecario, ya que el 11,1% de ellos cobran menos de 2400 pesos mensuales, mientras que los demás ni siquiera tienen horarios fijos, sino que realizan ciertos trabajos como freelance.



Si se hace una suma de los gastos, es fácil demostrar que los denominados millennials no logren destinar al pago de una hipoteca menos del 30% de su salario total, una situación que no es sostenible. A pesar de demostrar que estas circunstancias no son favorables, muchos de ellos están dispuestos a realizar algunos sacrificios para llegar a tener la independencia que tanto desean y comprar casa en México con un crédito. Para ello, una vez encuentran una casa en venta, lo recomendable sería que buscasen asesoramiento inmobiliario gratuito de una asesoría como Tu Cantón, que ofrece crédito Infonavit.



Casa infonavit tiene como objetivo facilitar a los trabajadores en la iniciativa privada el acceso a una vivienda propia. Se trata de una institución que va evolucionando a lo largo de los años, disponiendo cada vez de más programas, diferentes tipos de créditos y varios mercados. Con Infonavit se pueden comprar casas de hasta 1400000 pesos, siempre que la financiación se realice en conjunto con un banco.



La primera ventaja de esta opción es la subcuenta de vivienda, que significa que las aportaciones que recibes en esta ella, pueden ser utilizadas para incrementar el monto del crédito que te corresponde, que se adapta a tu edad y salario. También cabe destacar que las tasas de interés son muy asequibles. El Costo Anual Total (CAT) es de los más competitivos que hay en el mercado y en particular los réditos que cobra el instituto promedian 12%, siempre según el tipo de financiamiento contratado. Existen aportaciones patronales, es decir, las aportaciones posteriores a la obtención del crédito complementan tu pago mensual: tú pagas una parte y tu patrón la otra. Además, Infonavit te ofrece diferentes condiciones y tú escoges aquellas que más y mejor se adapten a ti, según tus condiciones personales. Además, existe un paquete de beneficios, apoyos, soluciones y defensoría para el trabajador, que se pondrá a su servicio en caso de que este tenga algún problema entendible para realizar los pagos.