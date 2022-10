Zona Centro de Juárez, una cloaca

Dicen que hay cosas que nunca cambian, desgraciadamente, eso mismo sucede en el Centro de Ciudad Juárez, no ha cambiado en lo toral. Quizá algunas modificaciones en el primer cuadro que son opacadas por el sinnúmero de puestos y vendimias al por mayor al filo de las banquetas, sin ninguna restricción que los someta.

Casi invitando a todo aquel que se le ocurra vender cualquier artículo, vaya y se apersone en cualquier arteria vial, y listo, podrá ofrecer sus productos. Quien no crea, puede ir y certificarlo por sí mismo.

Mugre, basura y smog, diría el “ecoloco”, eso es lo que existe en la zona Centro, entrañable para muchos, vergonzoso para los más. Es muy bochornoso para un juarense llevar a algún amigo o familiar conocer el Centro Histórico, es mejor llevarlos a otro lugar representativo.

Para comenzar, está plagado de puestos que resulta casi imposible caminar entre tanta ropa, artículos y “chucherías” que se ofertan por doquier, no hay espacios libres para desplazarse. Son veredas marcadas por los mismos comerciantes con tubos, trapos y cuerdas, sobre todo en las calles Velarde, Mina y aledañas.

Ni pensar caminar por la Vicente Guerrero, al lado de Catedral, no hay espacio para el peatón. Las mercancías llegan hasta la calle, cerrando casi en su totalidad la anchura de las banquetas para los paseantes, los cuales caminan-corren para no ser atropellados por un auto, pues, al no caber optan por trotar en la calle.

Ni que decir de los diversos puestos de comida que se apuestan en cualquier vía, vendedores de cualquier tipo de alimento, ahí los verá. Frituras, elotes cubanos, papas, etc. No creo que tengan algún permiso que les permita vender alimentos o que la Coespris los haya certificado. Todos los olores convergen ahí desde los negros aceites reutilizados, fétidos olores de suciedad combinados con las aguas negras y drenaje.

No sabemos qué pasa con los inspectores de Comercio, desconocemos por qué una ciudad tan importante se permite este tipo de atropellos. Hacen pensar mal a la ciudadanía.

Ni hablar de los puestos y fachadas tan deterioradas de la mayoría de los negocios, sin pintar, en condiciones de abandono, menos con algún diseño que defina una concordancia arquitectónica que embellezca el espacio. Nada de eso, pura fealdad.

La ciudad no se merece ese espacio, millón y medio de habitantes no cuenta con un lugar digno que los identifique y represente como la ciudad más grande y con mayor economía del Estado. Esto se considera como un problema social, digno de una solución inmediata. Ya la lumbre llegó a los aparejos.

Otro punto, ¿cómo van a entrar los bomberos, entre esas callejuelas a sofocar un incendio? Siempre existe una latente posibilidad de algún accidente, esperando nunca suceda. Aquellas personas que conocen la zona Centro, sabrán que no existe manera de ingresar de manera oportuna a estas calles con un camión bomba, pues no cabría.

Son varios aspectos que deben ser identificados y tomar soluciones, por dignidad para los juarenses, y por el bien de la sociedad. La comunidad exige espacios decentes para recreación y sana convivencia. El Centro Histórico tiene mucho que ofrecer, esperamos y puedan regenerarlo, embellecerlo y se convierta un lugar con afluentes visitas. Además de ofrecer seguridad total a los paseantes no solo de día, sino de noche.