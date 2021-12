Ya viene Santa

Una tradición que sigue vigente, escribir una carta a Santa Clos para que sopena de haberse portado bien en el año pueda traer un regalo; como niños es el anhelo más grande que tenemos.

Este 2021 con todo y pandemia no es la excepción, pero ¿qué le pediremos a Santa?

En el mundo material, sin lugar a dudas el consumo navideño se destapa en un cuarto trimestre que ha tenido de todo, inflación, incertidumbre para el 2022, una nueva ola de Covid, entre muchos factores; la realidad marcó que el Buen Fin y la Navidad han contribuido en una mejora a las ventas de las empresas al impulsar en promedio un 20% de las ventas, le dio movimiento a la cadena de consumo. También hay que considerar dos factores, el consumidor empezó a pensar en Navidad desde junio de este año y la digitalización del mundo de retail; facilidad de encontrar cualquier producto, obtener precios quizá más económicos, productos innovadores y con mucho posicionamiento; la clave está en la forma de comunicar y llegarle a los mercados para que se animen a comprar.

Pero no adentraremos en eso, enfoquemos las ganas a que quisiéramos para nuestra ciudad si tuviéramos la oportunidad de hacerlo.

Quizá y seguramente a tope de la lista aparezca una solución a la escalada de violencia que hay en nuestra ciudad; en algun lugar debe de existir una solución para esta situación que nos tiene a la sociedad juarense con el alma en un hilo; todos los días somos testigos o conocemos a alguien cercano o vivido en carne propia el horror de la crueldad de la violencia. Hay que estar muy pendientes y estar conscientes de que si no fortificamos la familia seguiremos viviendo con generaciones que tienen en si resentimiento, indiferencia por el bienestar comunitario y un desequilibrio emocional que incluye la no valorización de la vida de otras personas. El propio individuo vive una especie de necrosis emocional que da como resultado un estado de indolencia propio de quien vive desde una condición de vida rodeado de carencias. Un reconocimiento a los cuerpos policiacos que con valor hacen su trabajo honestamente con verdadera pasión y vocación.

Otro gran deseo es la recuperación de la salud; quienes hemos sido diezmados sabemos lo dificil que es estar a un buen nivel tanto emocional como físico; si no hay salud todo lo demás es dificil de enfrentar. Esto por el incremento del Covid, mientras como sociedad no entendamos que las medidas de higiene siguen vigentes, la avanzada del virus será abrumadora y no queremos que en algun momento volvamos a escenarios del semáforo en rojo volviendo a los tiempos del encierro; afortunadamente cada vez más se ha acentuado la comprensión de la importancia de estar vacunados porque aún hay personas que “estan esperando a que llegue la vacuna que es la buena” y deciden no vacunarse en los actuales esquemas; portadores, transmisores y potenciales enfermos, todo un reto. Un abrazo para todos aquellos héroes de la salud.

Y de pasada, el deseo de la recuperación económica; estamos en una economía que genera cada vez más pobres o un incremento en la población que dicen que cada vez alcanza para menos. ¿Qué pasara en 2022? Los aumentos en las últimas fechas han sido de impacto, son como para comprar menos cantidad de cosas; y asi hay personas que piensan que el aumento de salario es per se la gran panacea de los males de la economía familiar, solo hay que voltear a ver la lista de gastos familiares para reconsiderar esta situación. El incremento del salario no indica que por consecuencia se aumente el poder adquisitivo. ¿Qué preferimos, tener el mismo salario sin provocar desmedidos aumentos en los gasto o; el incremento del salario y una carretada de aumentos? Querido Santa, que se detenga la cabalgata de precios porque si no será muy complejo dejarte tu leche con galletitas de buena marca.

Lo mismo le deseo a usted estimado lector, que Santa traiga a sus hogares paz, amor, armonía, salud y una buena economía; que se nos sea permitido alcanzar el año del gallo (2022) con los mejores augurios. Y por cierto, una enorme felicitación a Santa Bombero que año tras año “se la rifan” para recibir donaciones, animar a la gente a compartir y repartir regalos a los infantes el 25 de diciembre, el precio de una sonrisa infantil no tiene precio. Son todo un ejemplo de sacrificio y amor por su comunidad. Nuestro reconocimiento absoluto y sin medida a su labor, igual a todas aquellas empresas y particulares que se suman al esfuerzo de los bomberos, en algun lugar debe estar muy contento aquel extraordinario compañero Juan Tenorio que era tambien parte de los esfuerzos comunitarios por juntar juguetes.

P.D. No perdamos la magia de la niñez; la fe y la esperanza son lo último que se debe de abandonar, sigamos con la alegría por vivir, ser y trascender.