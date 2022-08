• Ya tiene fecha la Feria Ganadera juarense

• Austria...Luces, cámara, acción!!!

• Respingó Cortinas pero no reculó

• La cocaína de CdMx vendría también por acá

En un momento donde se habla de incertidumbre económica en el sector industrial, ayer fue convocada la conferencia de prensa de un evento poco explorado en esta frontera y del que dimos hace días algunas señales en este espacio, algún adelanto.

Se trata de la Feria Expo Ganadera Juárez 2022, que viene a plantear una diversificación de las actividades productivas. Se sabe que traen una cartelera de artistas bastante potente y prometen una verdadera pachanga. Ya está la fecha oficial: será del 10 al 27 de noviembre próximo.

Va un dato sobre la importancia económica del rubro, en el ciclo 20-21 de exportación, salieron del estado de Chihuahua 567 mil 603 cabezas de ganado bovino en pie. Lo hicieron nada menos que por la zona Juárez-Santa Teresa, así que ahí va diciendo.

Chihuahua por cierto, mantiene el primer lugar en exportación ganadera a nivel nacional.

Si bien la vocación mayoritaria en Juárez es la industria manufacturera, no está nada mal que se impulse a un sector que no solo exporta la mayoría de su producto por Ciudad Juárez, si no que deja una derrama considerable en los sectores de comercio y servicios, pero comúnmente se le brinda poca visibilidad pese a su importancia para todo el estado.

Serán tres intensas semanas de botas y sombrero, para no quedarse atrás de la Feria Juárez, que también fue por un periodo semejante.

***

En el ayuntamiento de Juárez los ecos y el protagonismo de muchos de los integrantes del cabildo son el pan de todos los días, pero a últimas fechas la que se ha querido volar la barda sin lograrlo es la regidora corralista, Austria Galindo.

Busca hacerse notar como sea entre los 21 integrantes de la máxima tribuna de la ciudad. Galindo ha sido de las representantes más grises de la administración, no obstante que de su padrino Corral aprendió a salir en la foto hasta sin moverse de las cómodas oficinas de la Subsecretaría de Cultura estatal que ocupó un tiempo nomás para regalarse un delicioso viaje por Nueva York.

El último show mediático que no le resultó a la regidora, fue la “sorpresiva” visita a las instalaciones de PASA para “supervisar” el trabajo de la empresa recolectora de basura.

El resultado fue un fiasco. Para la Galindo fue más importante tirarse al piso y destacar un sentido drama porque dizque le cerraron la puerta en la cara y se olvidó por completo de informar por qué PASA no pasa.

Pero Corral no ha sido el único maestro de la regidora mejor conocida como la “Fake News”, por aquello de que sus noticias siempre resultan falsas. También le aprendió mucho a su tío, el exalcalde Ramón Galindo, el mismo que desde los años noventas ha buscado a toda costa mantenerse vigente en la política local, sin que nadie se atreva a decirle que desde hace mucho tiempo su aspecto penoso es lo más parecido a un cadáver político.

Es Austria Galindo una política criada en el galindismo, adoptada por el corralato temporalmente, el tiempo que sea necesario, y “jugando” en sus descansos en el equipo del presidente del PAN municipal y también regidor, Joob Quintín Flores, el vaquero del bordo fronterizo.

En esas condiciones ahora es claro su activismo para regresar al corralato de tiempo completo apoyando a uno de sus integrantes ilustres, el ex titular del del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Ulises Pacheco, hacia la presidencia del comité municipal azul.

El remo según el viento....

***

Corrió como reguero de pólvora que el abogado, Gerardo Cortinas, estaba retirando la denuncia para iniciar juicio político contra Javier Corral.

Hubo sentimientos encontrados, por la supuesta marcha atrás, pero no ocurrió así.

El abogado, dentro de su peculiar forma de ser, respingó contra lo que considera violaciones al procedimiento, al realizarse la sesión de la comisión jurisdiccional de manera privada y virtual.

Observa el litigante que dicha condición pudiera ser aprovechada por el mañoso exgobernador para alegar vía amparo la nulidad, motivo por el cual prefiere anticiparse y pedirla él mismo, para que dicha Comisión vuelva a reunirse y resolver, antes de avanzar con el proceso de integración.

Está muy difícil que se conceda el punto, porque hay el convencimiento en la esfera legislativa de que se actuó con base en la Ley Orgánica y el reglamento respectivo, en el cual se autorizan este tipo de reuniones, privadas y por videoconferencia, aún y cuando se trate de una comisión jurisdiccional.

En el contexto del tema, por ser arista jurídica fina, trascendió también que no debe existir preocupación por la supuesta retroactividad que le beneficiaría al exgobernador, toda vez que la ley de juicio político es norma procesal y no sustantiva, por lo cual no depara ningún perjuicio al inculpado.

***

Ha sido tan torpe el exgobernador Javier Corral, que con su afán protagónico y mitómano ha exhibido la necesaria existencia de algunas complicidades en el Congreso del Estado.

Hace alarde de ese control que aún conserva a nivel de algún legislador o legisladora, restregándolo públicamente, inclusive poniendo en las brasas a sus “informantes”.

Lo hizo al revelar acceso a un chat de diputados en el cual se hicieron diversos comentarios sarcásticos en relación con su persona, en la confianza de la intimidad de los emisores y receptores.

También quedó de manifiesto al tratar de ocultar la obtención irregular de los supuestos contratos de asesoría jurídica de Gerardo Cortinas Murra, justificando la posesión mediante transparencia, cuando esos procedimientos duran semanas o meses.

Una más, al momento en que dice saber de la existencia de un proyecto que planteaba negar el juicio político en su contra, mismito argumento que el diputado Oscar Avitia ha manejado.

Ese proyecto de juicio político jamás salió del primer círculo, de la secretaría técnica, hasta que se hizo público en plena sesión. No podía ni Avitia conocerlo, menos Corral, solo alguien del grupo cerrado pudo haber sabido el sentido del proyecto antes de su presentación.

Esos asuntos delicados no circulan como volantes

Hacia allá se enfocan las baterías en la indagación que busca dejar claras las cosas y cerrar filas, ante un desesperado Corral, que ya siente la lumbre en los aparejos, con su “garganta profunda” en terrenos legislativos.

Tendrán que dar muestras de lealtad quienes se dicen ex corralistas, quienes no solo en las curules, sino en diversas posiciones, continúan disfrutando las mieles de la nómina pública.

***

Tendría que haber colaboración entre las autoridades locales del estado de Chihuahua con las de la ciudad de México, para corroborar la ruta que seguiría la cocaína incautada hace casi dos semanas en el centro del país. Particularmente su destino final.

Los reportes de inteligencia indican que una parte iría a los Estados Unidos vía Baja California, otra por medio de Ciudad Juárez y el resto por Tamaulipas.

La información pasó desapercibida en el detalle, aún y cuando se trató del mas grande decomiso de cocaína en los últimos años, 1.6 toneladas ocultas en dos remolques de tracto camión.

La jugada no la llevó ni la Marina, ni el Ejército, sino el responsable de la seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de cuya oficina salió precisamente el dato de la ruta que seguiría el frustrado cargamento.