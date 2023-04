Ya no vengan a Juárez

Del incendio en el INM Juárez ya se ha hablado y escrito mucho. Sin duda alguna fue una tragedia, y no es para menos, cualquier acontecimiento donde mueren personas, sean nacionales o migrantes, siempre es algo lamentable.

Es algo que ya se veía venir, y no me refiero al incendio en sí, sino a que en cualquier momento una desdicha se iba a presentar, pues la ciudad se vio rebasada desde hace mucho tiempo atrás, y la situación con los migrantes se comenzaba a hacer cada vez más catastrófica y fuera de control.

Algunas personas del centro y sur de la República, incluso algunos gobiernos centroamericanos culparon a Ciudad Juárez y a los juarenses de lo que sucedió, pero yo, como orgulloso juarense, puedo decir que están muy equivocados.

Innumerables ocasiones se ha dicho que Ciudad Juárez es una ciudad muy bondadosa, pero no es gratis. La bondad de esta ciudad se ve reflejada en que da la oportunidad a aquellos que deseen venir a crecer, a emprender y a desarrollarse, tanto profesional como económicamente. Juárez le abre las puertas a aquellos que quieren trabajar, a los que buscan una mejor calidad de vida. Al estar ubicado en la frontera norte con Estados Unidos, permite tener los beneficios de los dos países.

Ahora, es importante mencionar que esa bondad de la que tanto se presume, no debe ser confundida con caridad perpetua. Si bien, los juarenses extendemos la mano a aquellos que lo necesitan, también sabemos identificar y no toleramos a aquellos que abusan de esa ayuda, en otras palabras, en Ciudad Juárez no estamos acostumbrados a dar limosnas, y eso es parte de nuestra resiliencia, porque tampoco estamos acostumbrados a recibirlas.

Muchas veces se les ha dicho a los migrantes que “en Juárez hay mucho trabajo” y es verdad, no necesariamente tienen que trabajar en la industria maquiladora, donde, sinceramente los sueldos son muy bajos, pero sí hay otras opciones. Los juarenses somos muy “comelones”, y creo que estaríamos muy contentos de probar la cocina de su país, así como en algún momento lo hicieron los cubanos; o de probar distintas formas de peinarse y cortarse el cabello, como lo hicieron los haitianos. Verdaderamente los juarenses estamos abiertos y contentos de recibir a todos, siempre y cuando sean un beneficio para nuestra comunidad, que sean un granito más de arena en este desierto olvidado.

Si usted como migrante viene a pedir sin merecer, viene a limosnear, a dar lástima para recibir dádivas del gobierno, está en el lugar equivocado. En primera, porque los juarenses estamos acostumbrados a trabajar y comer con el sudor de nuestra frente, de hacernos de un terrenito, traer una carcachita, darse unos gustitos o como gusten llamarle, pero al final bien ganado, producto de nuestro esfuerzo; no estamos acostumbrados a las dádivas del gobierno, porque en realidad a los gobiernos les importamos poco, sea del partido que sea. Ya hemos tenido tragedias anteriormente y ningún gobierno, ni personas de otros estados se han tocado el corazón para extendernos la mano, así que sabemos muy bien lo que es tener que chingarle, por lo tanto, lo que esperamos de aquellos foráneos que vienen a nuestra ciudad es que le chinguen igual.

Creo que hablo por muchos juarenses cuando digo, “si no vienen a aportar, a trabajar y a ser un beneficio para esta ciudad, entonces mejor no vengan a Ciudad Juárez”, como ya lo dije, las puertas están abiertas para aquellos que buscan mejorar, y créanme que encontrarán en los juarenses el apoyo necesario para hacerlo, pero si vienen a convertirse en una carga, las puertas permanecen abiertas, porque aquí en Juárez, nadie está a la fuerza y cualquiera es libre de irse cuando le plazca.