Ya no habrá Inifed

En la fila de las instituciones en vía de extinción le tocó el turno al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Inifed. El pasado 16 de junio el presidente de México así lo anunció: “Ya no va a haber dependencias como había antes, el Capfce o la institución que sustituyó al Capfce construyendo escuelas, se va a entregar el apoyo de manera directa a cada escuela, para que nos ayuden maestros y padres de familia y se mejore la situación de los planteles escolares”.

Para saber si lo vamos a extrañar o no, lo primero es saber ¿qué es el Infied y cuál era su función? De inicio, fue fundado en 2008, tiene sus antecedentes en el Comité Administrador del Programa Federal para la Construcción de Escuelas, Capfce, fundado en 1944. Hasta antes, era en el Departamento de Conservación de Edificios de la Secretaría de Educación Pública, de la propia SEP, donde se atendía el tema de los edificios educativos. Ante la importancia que en ese tiempo se le dio a la educación, el presidente Manuel Ávila Camacho y el secretario de Educación Jaime Torres Bodet, consolidaron el comité donde trabajaba el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Algunos años después, catorce para ser exactos, Torres Bodet reconoció la actividad de Ramírez Vázquez convirtiéndolo en gerente general nacional del Capfce gracias a sus aportaciones: idear un sistema de aulas prefabricadas de construcción sencilla que ahorró costos, tiempo y volumen; fue un modelo tan exitoso que la Unesco lo promovió en América Latina, India, Tailandia, Filipinas, Italia y Yugoslavia.

Mas esto no es todo el legado que heredó el Inifed del Capfce. Hace no más de seis meses tuve la experiencia de visitar sus instalaciones en la Ciudad de México y me encontré con una grata sorpresa: el magnífico archivo histórico de los planos de las escuelas de nuestro país, abierto para todo público, en el que guardan verdaderos tesoros. Planos originales de escuelas históricas conservados de forma sumamente cuidadosa en un espacio con luz, temperatura y humedad controlada. ¡Me maravillé por dos cosas!, la primera porque como recordarán, en su momento el Gobierno expropió los edificios religiosos y convirtiéndolos en educativos, así que muchas de nuestras universidades y bibliotecas, principalmente en el centro y sur del país, hoy día forman parte de la infraestructura educativa que como patrimonio histórico, arquitectónico y cultural es –o era, el futuro es incierto– intervenido o reparado por especialistas, esto en el afán de conservar el patrimonio que pertenece a todos los mexicanos. La segunda es porque dentro de esta infraestructura educativa se encuentran bellísimos edificios que se construyeron después de la Revolución Mexicana cuya arquitectura, de corte nacionalista, se engalanan con elementos estilo art noveau y murales que representan a nuestros héroes y la vida cotidiana de los primeros años del siglo XX y ahí, en ese recinto, Inifed, se puede encontrar información de todos ellos.

Pero más allá de estas curiosidades que para mí son invaluables, en la página del Inifed encontré que entre sus funciones tiene el emitir normas y especificaciones técnicas, participar en la elaboración de normas mexicanas, y elaborar guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa coordinando acciones con institutos estatales, que tienen la misma finalidad, pretendiendo con ello atender la diversidad regional. Entre otros, cuenta también con el Programa Nacional de Certificación, con el propósito de establecer estándares claros y rigurosos en materia de calidad de los muebles e inmuebles y de verificar que las instalaciones sean funcionales.

Además, es responsable de articular esfuerzos y promover la participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y la comunidad educativa en el mejoramiento y mantenimiento de los inmuebles escolares. Es la instancia encargada de reparar las escuelas después de los desastres naturales y en su página hay una sección de transparencia que da cuenta del ejercicio de los recursos desde el año 2013.

En fin, no logro captar cómo operará el mecanismo de otorgar recursos directamente a los comités de padres, maestros y alumnos y corroborar que sean aplicados correctamente con un simple informe pegado el periódico mural de cada escuela ¿Cómo se verificará la calidad de los construido? ¿Ya no habrá corrupción? Tengo muchas preguntas.