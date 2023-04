Ya ni en Semana Santa

No hubo un solo día de tregua en Semana Santa, ni siquiera disminución en el número de casos, al contrario, parece que aumentaron el número de homicidios dolosos. “Antes era muy respetada la semana, al menos los días mayores”, “A mí en estas me fechas no me gusta salir, prefiero quedarme en casa y asistir a misa o a las actividades de la iglesia”, “Representa la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo”, son algunas de las frases que puede uno escuchar de pláticas con algunas personas mayores que además hoy día tienen miedo a viajar por la inseguridad.

Otras frases tienen que ver con la cuestión económica: “Hoy es muy difícil viajar porque todo está muy caro”, “Se necesita mucho dinero para ir a cualquier lado”, “Me gustaría viajar, pero en Semana Santa hay mucha gente y todo está carísimo”, “Antes hasta los delincuentes respetaban los días mayores y ahora al contrario hasta parece que aprovechan para robarle a uno”.

La Semana Santa, es decir, entre los días 1 y 7 de abril, entendida por muchos como el conjunto de celebraciones religiosas que conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús: el Domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo es la fecha de la Última Cena, el Viernes Santo recuerda la crucifixión, el Sábado Santo es día de duelo y, finalmente, el Domingo de Pascua que celebra la resurrección no estuvo exenta de homicidios dolosos en el país.

La violencia homicida como lo publicó el diario El Universal estuvo presente, ya que del día 1 al 7 de abril fueron asesinadas en México 506 personas según registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir 72 personas el promedio al día.

En Chihuahua el número de casos lo ubica en el lugar 11 a nivel nacional, ya que los estados con más asesinatos durante el período de Semana Santa 2023 y que concluye este domingo, son el Estado de México, 60 víctimas; Guanajuato, 55; Michoacán, 33; Guerrero, 30; Jalisco, 28; Veracruz, 28; Baja California, 27; Nuevo León, 27; Zacatecas, 26; Morelos, 23; Chihuahua, 21; Sonora, 15; Ciudad de México, 10.

En Jueves Santo, el Estado de México fue la entidad más violenta, con 6 muertes intencionales, seguido de Zacatecas, con 8.

Parece que lo que dice a quién llamaré Chonita tiene razón, “Los gobiernos, la sociedad todos nos olvidamos de Dios por eso pasan estas cosas, por eso está México como está”.

La Semana Santa fiesta cristiana que recuerda: la pasión, la muerte y la resurrección; es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto y enterrado y resucita, están quedando de lado.

Parece -dice Chonita- que todos aprovechan los días, unos, pero para vacacionar, otros para robar, para matar y otros para gastar e irse de vacaciones, aunque pidan prestado a más no poder, ya ni siquiera se espera a la semana de Pascua que es esta que sigue.

Por lo pronto esperemos que la delincuencia baje, baje la inflación y que a todos Primero Dios nos vaya bien porque como dijo la señora sólo Dios sabe porque pasan tantas cosas.