Ya nada será igual

Luego del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, ya nada volverá a ser igual en nuestro país en materia política, pero también en lo electoral. El mensaje que envió el electorado mexicano fue contundente: urgía un cambio, el voto masivo a favor de López Obrador fue un grito desesperado para exigir justicia social, equidad económica y sanción a los partidos políticos que tanto quedaron a deber.

Sin embargo, ese cambio anhelado no ha propiciado aún los resultados deseados. Quizá las expectativas fueron demasiado altas, quizá los problemas del país son demasiado grandes, o quizá simplemente nada ha cambiado, que sería el peor de los escenarios. No en vano el ingenio popular hizo circular el meme donde se afirma que lo único que ha cumplido hasta hoy, ha sido un año en el gobierno, evidentemente con una alta dosis de sarcasmo a propósito de su primer aniversario en el poder.

En la visita que hiciera a nuestro país el expresidente de Uruguay José Mojica, sin duda alguna uno de los más respetados y reconocidos líderes de la izquierda latinoamericana, luego de aclarar que no hablaría sobre el presidente López Obrador “porque no me conviene… debo respetar la casa donde estoy”.

No obstante esa precisión, dijo dos cosas muy relevantes. Señaló que el fanatismo, en clara alusión indirecta a los seguidores de Morena y del presidente, es una amenaza grave para la vida democrática de cualquier país. También afirmó que los mexicanos no somos de izquierda, porque no concordamos en lo fundamental con esa ideología, pero que votaron por López Obrador debido al hartazgo de la sociedad hacia gobiernos emanados de otros partidos políticos.

Por eso creo que la victoria electoral de AMLO finalmente abona a ese cambio social más que político, porque en realidad hizo que los ciudadanos, los electores, tomaran plena conciencia de la fuerza de su voto. En ese sentido es que afirmo que ya nada volverá a ser igual en nuestro país política y electoralmente hablando, porque una sociedad empoderada se sabe realmente capaz de remover malos gobernantes.

En las redes sociales se ha viralizado un video en la que la periodista y directora de la Revista Siempre Beatriz Pagés Rebollar, aborda esos temas con bastante claridad, pero sobre todo desde esta misma perspectiva que menciono en las líneas iniciales.

En Chihuahua se está dando con fuerza ese despertar ciudadano. Ayer sábado, en la capital del estado, se realizó la presentación de un Colectivo Ciudadano conformado por liderazgos importantes de toda la entidad, la madrina y oradora principal en dicho evento fue, precisamente, la periodista Beatriz Pagés Rebollar.

Y digo que se trata de un movimiento social en plena concordancia con esa reacción ciudadana de hartazgo, porque dentro de los enunciados que postula dicha agrupación está precisamente el agotamiento del sistema de partidos en México, así como el hartazgo de la sociedad por la rampante corrupción de gobiernos anteriores.

En una parte del evento mencionado, el presentador afirmó: “Sin embargo el sistema tradicional de partidos políticos ha quedado a deber mucho a los ciudadanos, por eso en el 2016 surgieron con gran fuerzas, una serie de candidaturas independientes que alcanzaron importantes triunfos en alcaldías, sobre todo la del municipio de Juárez, pero también la de Parral, y la candidatura a gobernador que presentó mayor fuerza y determinación que la de los partidos satélites del PRI y el PAN. Si se tuviera que encontrar a los responsables por la llegada de Morena a la Presidencia de la República, sin duda alguna son los partidos políticos, principalmente PAN y PRI”.

“El sistema político mexicano está agotado, los partidos políticos se han convertido en una pesada carga económica, que lesiona, lastima y ofende a los mexicanos; en el 2020, se les han asignado cuatro mil 725 millones de pesos a pesar de no ser un año electoral. Aquellos que deberían proteger los intereses de los ciudadanos, se han volteado a cuidar solamente los esquemas de su beneficio personal. Por esa razón vemos como miembros del poder ejecutivo y legislativo se votan a su favor medidas que insultan a la sociedad mexicana en su conjunto. Y en ese sentido, Morena no ha resultado muy distinto de los otros partidos”.

Y remató su presentación el maestro de ceremonias: “Por eso, quienes conforman este colectivo, más allá de diferencias coyunturales o muy particulares, coinciden en que es necesario abandonar la crítica cómoda y pasiva para involucrarse a la acción con señalamientos sí, pero acompañados de propuestas”.

“En ese tenor es que los invitados a la presentación formal del colectivo ciudadano, todos reconocidos liderazgos chihuahuenses, y más allá de sus orígenes o trayectoria, representan ese ánimo de participación plural, incluyente y determinada”.

“En ese sentido, el discurso vibrante de nuestra invitada de honor, que seguramente escucharemos, Beatriz Pagés Rebollar, sintetiza magistralmente las líneas de pensamiento y acción de cualquier sociedad viva, democrática, y que inevitablemente llevan a mejores condiciones de vida a cualquier comunidad”.

“México y el estado de Chihuahua, no deben dividirse entre chairos y fifís, ni entre conservadores y progresistas, mucho menos entre ricos y pobres… por el contrario, es en la unión de los diversos, donde reside la riqueza del país”.

“Hoy nace pues una nueva forma de hacer sociedad, y quizá más que novedosa habría que puntualizar: una mejor forma de construir ciudadanía”.

El Colectivo Ciudadano del que hablamos, se trata de una iniciativa de liderazgos estatales como el del presidente municipal independiente de Juárez Armando Cabada, y otros de similar calado, con genuina presencia e incidencia en la vida pública del estado, como el alcalde de Parral Alfredo Lozoya, o los exdiputados Marco Adán Quezada, Víctor Valencia, o César Cabello, o líderes sociales como Lupita Pérez o Armando Valenzuela, por lo que adquiere singular representatividad y carta de naturalización popular.

Por eso es que partiendo de la base que reconoce un sistema político agotado, caduco, obsoleto, la participación ciudadana se vuelve piedra angular en el desarrollo de una sociedad más democrática, organizada y participativa.

En el contexto de su participación en el evento de Chihuahua, Beatriz Pagés señala puntualmente la inaplazable necesidad de terminar con el divisionismo promovido desde Palacio Nacional, para dar paso a este tipo de agrupaciones civiles que, de entrada, promueven la unidad de los mexicanos más allá de posturas facciosas o separatistas, aseguró la periodista, felicitando y dando la bienvenida al Colectivo Ciudadano de Chihuahua.

Seguramente se dirán muchas cosas sobre esta iniciativa, acusarán a sus integrantes de todo, por la coyuntura electoral del 2021, pero de lo que nadie los podrá señalar es de pasivos, de tibios, de indiferentes, de inmóviles, de pasivos ante la realidad política que vivimos los chihuahuenses. Bienvenido pues el Colectivo Ciudadano.