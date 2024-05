¡Ya era justo! BRT-2, rápido e incluyente

Uno de los temas obligados por lo novedoso es la puesta en marcha de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo BRT-2. Pero no solo por la novedad es importante, lo es por el significado que tiene para la ciudad y principalmente para los ciudadanos contar un transporte público eficiente e incluyente.

Desde que se propuso el proyecto del BRT-2 me posicioné a su favor. ¿Por qué? Porque he visto cómo funciona en otras ciudades no solo de México, sino también de Latinoamérica. Incontables son las veces en las que oí que “En el Paso no es así, no circula por un carril confinado, y funciona”, solo que el caso de El Paso está lejos de ser comparable con la situación económica y social que tenemos de este lado. ¿Cuántos paseños utilizan el transporte púbico para trasladarse de un sitio a otro? ¿Para qué lo utilizan? ¿De qué año en promedio son los vehículos en El Paso? ¿Qué tanto contaminan? ¿Cuentan con seguro? ¿Cómo son los paraderos para esperar al transporte público? ¿El horario de servicio es regular? Ni siquiera la infraestructura vial puede compararse, ¿las vialidades se saturan de tal manera que es necesario pensar en alternativas para desahogarlas? Las respuestas a estas preguntas le darán una señal de dos realidades distintas y del por qué, aunque queramos ser como ellos, debemos caminar ciertos pasos antes de pensar en empatarlas.

Cierto es que usted como yo ya estábamos hartos de ver los carriles confinados vacíos y las estaciones haciéndose viejas sin un alma en ellas, excepto personas sin hogar. Debo confesar que cada vez que estaba parada en un semáforo esperando para dar vuelta a la izquierda y veía la luz verde dándole paso a un “camión fantasma” me sentía burlada. La pregunta era ¿hasta cuándo? Una cosa es cierta, en todo este tiempo se sufrieron incomodidades sin que hubiera manera de justificarlas, pero lo que no vi es el cierre masivo de comercios, como anunciaban quienes estaban en contra de la propuesta del BRT-2, de hecho, ahora tras la puesta en marcha y con gente en las estaciones se tiene la oportunidad de que se abran nuevos de acuerdo con el perfil de los usuarios.

El arranque de operaciones del BRT-2 ha sido bien recibido en general por los organismos empresariales y también por los usuarios: en horas pico se pueden ver paraderos completamente llenos de usuarios que definitivamente tienen que esperar el arrobo de otra unidad aunque se registren tiempos entre cuatro y seis minutos entre ellas. Son innegables las bondades que podemos ver en estos cuantos días de operación: el primer punto positivo es que las personas esperan el camión en un lugar seguro y relativamente a salvo del sol y lluvia, mucho más digno que muchos de los paraderos actuales que solo tienen un letrero para indicar que ahí se puede esperar ¡ni siquiera una bayoneta en la banqueta o algo que evite el estorbo de los camiones en el carril derecho! Mucho menos una banca para quienes esperan.

Otro punto a favor es el horario y de servicio y la regularidad en el paso de las unidades. Ya no andaremos con que cada cual pone la hora para iniciar y dejar de circular y la tardanza. Suponemos que el primero de enero y otros días festivos habrá servicio. Otro punto muy importante para el que en lo personal me sentía escéptica es el transbordo de una ruta alimentadora a una unidad del BRT-2 era una promesa que ¡se logró! Ahora bien, indiscutiblemente una diferencia superior que brinda a los usuarios es la facilidad para que adultos mayores y personas con discapacidad temporal o permanente aborden las unidades sin problema: en una de las primeras fotografías que se publicaron aparece precisamente una persona mayor en silla de ruedas dentro de una unidad.

Si para la ciudadanía es un avance, también para la ciudad lo es. Recordemos que la competitividad mide también la manera en que viven los trabajadores y su movilidad es parte de ello. Ahora tenemos una cara presentable ante posibles inversionistas.

Pero esto no ha acabado y, por tanto, no podemos echar las campanas al vuelo: ciertamente, aún se ven por las calles las viejas unidades porque no se ha podido negociar con ellos el cambio de paradigma y ocupan el carril de la derecha , falta ordenar la logística de las rutas alimentadoras para no excluir del servicio a una amplia zona del suroriente y en este sentido también falta que se ponga en marcha la primera troncal del BRT y concluir el sistema completo, es decir, la troncal sobre la Villarreal Torres y Las Torres. También se requiere ajustar las espuelas para dar vuelta a la izquierda pues en algunos semáforos son insuficientes para alojar el número de vehículos que se requiere…

Por lo pronto, después de tres años y meses tenemos materia para evaluar… pero todavía se debe continuar con lo que falta.