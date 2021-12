Y Usted, ¿qué quería ser de grande?

En el andar por los diferentes centros de asistencia social (albergues) del Estado, conocí, la historia de Toñito, (nombre ficticio) de ocho años de edad. En uno de esos albergues de Ciudad Juárez.

Sin duda me llamó la atención, puesto que estaba separado de las niñas y de los niños de ese albergue.

– ¡Hola!, le dije…

– “Eh”, me responde...

– ¿Cómo te llamas?, pregunté

– ¡Toño!, me responde

– ¿Por qué no estás con los demás niños y niñas?

–Es que le pegué a Juanito.

– ¿Y eso?, fue mi pregunta.

–Es que yo quería ver caricaturas y el programa de animales, pero siempre tenemos que ver lo que él quiera, solo porque él está más grandote que todos y todas... Y además, él fue el me pego primero, yo le tiré una patada, y dijo que yo, y a mí me pusieron consecuencia…

– ¿Qué te regalaron en Navidad?, le pregunté.

– No alcancé regalo porque como eran bien poquitos y no me tocó, y los últimos regalos que trajeron después eran como tres. Los pusieron en el pinito, y nos dijeron a los que no habíamos alcanzado, que éramos como cinco, el que los agarre primero, y pues… ¡No alcance!, exclamó con carita seria.

Cabe señalar, que en ese entonces habría una población promedio de 25 entre niñas y niños de edades de los cinco hasta los 12 años. Solo se contaba con una sola televisión y dos divisiones que separaban a las niñas de los niños, pero a la hora de las comidas se juntaban todos. De igual manera eso pasaba a la hora de ver televisión, y era común que cada quien quisiera ver diferentes programas de acuerdo a sus gustos y edades, ya las cuidadoras intervenían para decir qué verían o en efecto imperaba la voluntad de los más grandes de tamaño o edad según lo que me refirió Toñito.

– ¿En qué año vas en la escuela Toñito?, pregunté.

– ¡No voy!, exclamó...

– ¿Y eso? ¿Por qué, no vas?

– Pues no sé, no me gusta.

– Tienes que ir a la escuela. ¿Qué quieres ser de grande?..

– ¡Hijo!, respondió sin titubear.

No encontré las palabras en ese instante para responderle a Toñito. Pero como esa vivencia, no es de extrañarse que se viva a diario en los diferentes albergues del Estado y el deseo de muchas niñas y niños de ser eso hijas e hijos.

La respuesta que esperaba de Toñito, era que me dijera que quería ser doctor, bombero, policía etc. Y su respuesta fue la que menos esperaba y simplemente me quede helado al escucharlo.

De aquí que el Estado en sus tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben tener en cuenta en todas sus actuaciones el Interés Superior de la Niñez a la niña o al niño en el centro de sus actuaciones. Luego entonces establecer políticas públicas que permitan a la niñez la vida en familia, extensa, ampliada, por adopción o familias de acogida.