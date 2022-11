Y todavía no hace justicia la Revolución

Ciudad Juárez ha sido testigo y parte de la acción de diversos momentos históricos que la han conformado en su devenir. La Revolución mexicana de 1910 definitivamente forma parte del imaginario histórico y la memoria colectiva de una ciudad que aún puede recorrer algunos restos inmuebles. Entre estos se encuentra en primer lugar la Ex Aduana Fronteriza, la Garita de Metales o la réplica de la Casa de Adobe. Asimismo, las fotografías de bigotones pistoludos como Pancho Villa, las de las adelitas o la ciudad en medio de la Toma de Juárez, nos hacen pensar ese período histórico en nuestra región.

Reflexionar sobre este período denominado Revolución Mexicana, que va aproximadamente de 1910 a 1917, es pensar no sólo en Madero, Villa o Zapata, es encontrarnos a nosotros mismos en relación a esos hechos de hace más de cien años. ¿Qué significó este conflicto armado para nosotros como ciudadanos? Pues bueno, definitivamente cimbró la dictadura porfirista, se sentaron las bases institucionales de México y se legitimó un partido único a lo largo de ochenta años. Pero bueno, todo eso es, digámoslo así, en gran escala.

También habrá que decir que quedan aún muchos huecos de esa Revolución, que Rius llamó revolucioncita. Es por eso que aprovecho aquella frase clásica de nuestros abuelos “hasta que por fin le hace justicia la Revolución”. Idea que refleja lo tardío o nulo de los beneficios para el campesinado y el proletariado. Es así que yo digo que la Revolución todavía no nos hace justicia con un tema que hoy está en boga: la cultura.

Es el presupuesto a la cultura el que menos recibe en definitiva de los rubros del erario público. Así, las convocatorias municipales, estatales y federales se quedan cortas para lo que representa la riqueza creativa de quienes viven por el arte. Esta situación se agrava con los actos corruptos que despojan de oportunidades a quienes van empezando.

Una de las principales causas de la Revolución fue tierra y libertad, sin embargo de esos ideales agraristas se desprenden muchos otros directamente relacionados con la dignidad humana. La educación y cultura para las mayorías es uno de ellos. Y es que el Estado deberá garantizar una cultura accesible, dónde se respeten los derechos de quienes crean. En esto debemos mencionar la libertad creativa y apoyo equitativo.

Lo dicho anteriormente es una situación ideal, donde las instituciones actúen conforme a su esencia principal. No obstante, la realidad dista mucho de la utopía, solo basta dar un vistazo y preguntar si hay una confianza en el Estado, refiriéndome a esa figura política que organiza la sociedad. La respuesta muchas de las veces es un rotundo negativo. No solo es el ámbito cultural el que se ve pauperizado, habrá que hacer una lista amplia de instituciones.

En nuestra ciudad existe una gran cantidad de creadores culturales. Van desde el ámbito teatral, gestoría, literatura, historia, cinematografía y fotografía, muchos de corta edad. Tales sujetos tienen un papel social fundamental y actúan desde el ámbito privado, apoyo gubernamental o con sus propios recursos, de forma independiente. Cada quien tiene sus propias razones para trabajar de tal o cuál manera.

Al final de cuentas, buscar erradicar lo que se conoce como la élite cultural y realmente forjar una cultura accesible es un objetivo que no debiera parecer lejano a la Revolución Mexicana. La cultura deberá ser amplia y no prescrita por lo que se considera refinado y con clase. A estas alturas ya no podemos seguir haciendo una división jerárquica entre música clásica o Juan Gabriel, por ejemplo.

Que este 20 de noviembre sirva para reflexionar sobre lo ganado, pero también por los derechos que faltan por conquistar. No podemos seguir esperando migajas del gobierno y aplaudir solo por hacer lo mínimo. Que no nos deslumbren tampoco príncipes wildeanos deformados. Que la lucha por una cultura verdaderamente para las mayorías siga, siga y siga.