¿Y si el día de mañana sucede en Juárez?

Esta semana nos sorprendió la noticia de los hechos violentos sucedidos en la escuela primaria de Uvalde, Texas, donde lamentablemente perdieron la vida 19 niños y tres adultos, en un tiroteo realizado por un joven de 18 años.

Texas es un estado de nuestro vecino país donde la compra y venta de armas es legal, ya que solo se necesita ser mayor de edad para poder adquirir un arma y no existe alguna investigación más profunda para el comprador, haciendo valer solamente la segunda enmienda de la carta magna de Estados Unidos donde se estipula el derecho a poseer armas.

Todos sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores fabricantes de armas, fabricación que realiza no solo para satisfacer sus propias necesidades en seguridad, sino para exportarlas de manera legal e ilegal.

Ciudad Juárez no cuenta con una estadística certera de cuántas armas ingresan a la ciudad, muchos dicen que son entre 10 a 15 armas diarias que entran por las aduanas de nuestra frontera en un llamado tráfico hormiga justo frente a las narices de las autoridades aduaneras, hay otros expertos en el tema que señalan que al mes ingresan miles de armas dentro de camiones que transportan alimentos o cualquier otro artículo que se escuda en el comercio exterior.

De todas las armas que ingresan por nuestra ciudad varias de ellas se trasladan al interior del país, pero muchas otras se quedan aquí y son las generadoras de la violencia que actualmente vivimos.

La Policía Municipal el pasado lunes 23 de mayo realizó la detención de dos personas en una vivienda del fraccionamiento Jardines del Bosque, donde les aseguraron nueve rifles de asalto conocidos como cuernos de chivo, así como nueve mil 800 cartuchos del mismo calibre, más allá de que si esta detención fue realizada conforme a derecho, tenemos un gravísimo problema que enfrentar, es decir, eran casi diez mil balas de alto calibre, una bala como esa es capaz de quitar la vida en segundos por eso son calibres de uso exclusivo del Ejército.

Lo preocupante de todo esto es que no se nos informa a los ciudadanos qué proceso se sigue ante el problema de las armas en la ciudad y qué pasa con los detenidos en posesión de armas y cartuchos, ante los decomisos o detenciones no hay un seguimiento y mucho menos una transparencia hacia nosotros los ciudadanos, tal parece que la autoridad federal no sigue una investigación adecuada que resuelva todas las dudas acerca de las personas que ingresan ese armamento al país, por dónde las ingresan y qué autoridades aduaneras son cómplices de la internación de dichas armas.

Tenemos alrededor de 80 homicidios al mes realizados con armas de fuego, tan complicado es el problema que no se sabe con certeza cuántas armas actualmente andan por ahí y en manos de quiénes; se tiene estimado aproximadamente que un arma en el mercado negro cuesta entre tres mil a 10 mil pesos según el calibre, por lo que cualquier habitante de Juárez puede adquirir una.

La falta de políticas públicas y protocolos a seguir en las revisiones “aleatorias” que realizan los oficiales de las aduanas de nuestra frontera es nula, esas autoridades no han querido implementarlas poniendo de excusa que una revisión más profunda de todos los vehículos que ingresan diariamente a nuestro país generaría una molestia en todos los transportistas de comercio exterior.

Con la facilidad de adquirir un arma en nuestra ciudad, me pregunto qué pasaría si algún niño o adolescente en situaciones similares al joven de Uvalde atacara una escuela de nuestra ciudad, para empezar no existen protocolos de actuación para afrontar el tema y para terminar sería una irremediable tragedia que estamos a tiempo de prevenir.