-¿Y sabrá la jefa de ese nombramiento?

-Echó por delante a Maru en bronca con Cruz

PUBLICIDAD

-Misteriosa conexión juarense en red de “El Bronco”

-Menos de la mitad quieren vacunas para niños

Si la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) fuera órgano cardiaco ya hubiera reventado por tanto estrés y arterias taponeadas.

Ayer fue designado como Abogado General en esa muy respetable casa de estudios, Mario Trevizo Salazar, dueño de un cardex que envidiará cualquier líder del crimen organizado. De ese pelo.

El hoy funcionario de la universidad fue quizá el principal depositario de la confianza de César Duarte. Fue su consejero Jurídico y también su secretario General. Seis exquisitos años de chilar y huerto. No había decisión de gobierno en la que no participara ni contrato o acuerdo que no llevara su firma estampada.

Se fue Duarte, llegó Corral y ni un pellizco aguantó para convertirse en dedo, o “Sapo” como ahora es llamado, y confesar la presumible corrupción que rodeó a Duarte Jáquez.

Igual que en los entramados mafiosos estilo Chicago o Nueva York, Trevizo recibió de Corral un número de “testigo protegido” que le permitió no acompañar a la cárcel a los duartistas que sí fueron presos hasta por cuatro años.

Traicionó a Duarte, brincó a Corral y ahora Trevizo se ha colado insólitamente al equipo de la gobernadora, Maru Campos; o si no de forma directa en el equipo de la mandataria, por lo menos sí a través del rector, Jesús Villalobos Jión, quien debió recibir alguna luz verde de alguien en Palacio para aventarse semejante tiro, para bailar ese trompo en la uña.

Villalobos es rector interino. Su antecesor, Luis Alberto Fierro, fue expulsado del cargo meses antes de concluir su período porque literalmente destrozó a la UACh.

¿Acaso hay maldición gitana hoy a cargo del nuevo rector y de su candidato, el testigo protegido Trevizo Salazar?

De infarto para la pobre universidad.

***

La diputada federal panista, Daniela Álvarez, echó por delante nada menos que a la gobernadora, Maru Campos; al secretario General de Gobierno, César Jáuregui; y al secretario estatal de Obras Públicas, Carlos Aguilar García, en un pleito personal que trae desde hace años con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo haber platicado con todos ellos para abrir por la fuerza el crucero de la Pedro Rosales de León y la Tecnológico ante la negativa de la Presidencia Municipal por hacerlo. Argumentó que constituía un peligro para conductores y peatones.

Ayer la diputada se retiró del plantón que mantuvo ahí casi 24 horas y más tarde el crucero fue despejado por las autoridades de Vialidad. No acudieron a su apoyo ni regidores, ni diputados o correligionarios panistas suyos... Tampoco funcionarios del estado responsables de la obra.

Mil aristas se desprenden del suceso. La primera para el análisis tiene qué ver con Pérez Cuéllar y su relación con la gobernadora, su secretario de gobierno y el resto de la administración estatal. Son aliados y hasta amigos aunque unos sean panistas y él de Morena. La diputada pertenece al equipo de Palacio.

¿Acaso ya rompieron y la primera señal la está dando Daniela o sigue la guerra de ésta contra el alcalde iniciada hace cerca de ocho años cuando el edil también era blanquiazul?

Otro pequeño gran detalle tiene qué ver con la inteligencia de los juarenses. Pedro Rosales y Tecnológico es sólo uno de decenas de cruceros emproblemados por la construcción de la Ruta Troncal 2; por lo tanto todos merecen reapertura, semáforos, fluidez. No hubo oposición ni contra el corralato, autor de todo el tiradero.

Toda la construcción de la Troncal sigue a cargo del Estado. No ha sido entregada al Municipio; por lo tanto el reclamo bien pudo ser a los propios de casa, a los administradores del estado.

La diputada hizo solita la protesta, no fue acompañada ni por los regidores panistas, ni por diputados locales o federales panistas, ni por los líderes de su partido en el municipio.

Es enorme la problemática en la frontera relacionada con la federación, con la Cuarta Transformación. No hay diputado federal que observe, menos que critique prácticamente nada. Nomás con impuestos, migración, seguridad y falta de obra pública tendrían para darse vuelo... Más todavía para el caso del PAN: la defensa por la familia que encabeza la gobernadora.

Total que la protesta de la legisladora deja muchas dudas y penetrantes asegunes; los descritos y otros tantos que por espacio no detallamos. La pelea por la alcaldía en 2024, otro de ellos.

***

Ahora que cayó el exgobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez, por una acusación de la Fiscalía estatal bajo el mando de su sucesor Samuel García, hay fuertes críticas por el deslinde federal dado que las investigaciones en ese nivel de gobierno no muestran avance alguno.

Desde el año 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República cuentan con detalles de una red facturera de “El Bronco” con conexiones en varios estados del país.

Rodríguez Calderón ganó Nuevo León en 2015 y entregó en 2021. Antes, en 2018, contendió como candidato independiente a la Presidencia de la República, pero previo a eso se sirvió de un modelo de recaudación y gasto de dinero para tejer un entramado de apoyo por todo el país.

La estrategia giró en torno a una empresa denominada ATAR 2715 S.C, con la que fue financiada la recolección de firmas para postularse como candidato presidencial; fue esa la plataforma de lanzamiento del desacreditado independiente.

En el caso de Chihuahua, según las investigaciones de 2020, fue ligado al neolonés un excandidato del Partido Verde Ecologista en 2016, el misterioso y desconocido, Vicente Miguel Garibay Terrazas, quien contendió por el Distrito 09 con cabecera en esta frontera.

El pobre papel del abanderado, igual que casi todos los candidatos de esa franquicia hasta entonces propiedad de María Ávila Serna, no fue obstáculo para recibir transferencias por alrededor de siete millones de pesos, en un esquema que bien podría prestarse también al blanqueo de capitales.

Así como el Verde aquí, en otros estados también hubo involucrados de diferentes giros. Empresas de outsourcing de dudosa reputación, consultoras, factureras, sindicatos y otras organizaciones también colaboraron en la red que debió operar desde 2015 hasta 2018, cuando “El Bronco” cayó derrotado.

***

La Secretaría de Educación y Deporte mandó al secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, los resultados del censo realizado con los padres de niños en edad escolar, donde se muestra que menos de la mitad aprueban un eventual programa de vacunación para menores de entre cinco y 11 años de edad.

Fueron consultados los padres de 408 mil niños de las más de dos mil 600 escuelas del estado, a fin de conocer su opinión en torno a la aplicación de la vacuna contra el Covid, pero solo aceptaron los de unos 180 mil menores.

Según ese censo, que se toma como base para una posible estrategia de vacunación de niños que el Estado llevaría por su cuenta, son el 44.2 por ciento de los padres los que sí llevarían a sus pequeños a recibir el biológico.

En la capital del estado la cifra de quienes están a favor baja a 40.3 por ciento, pero en Juárez sube hasta el 48.3 por ciento, lo que habla de que en la frontera hay más interés en acceder a la vacunación de los niños.

Pero aún no se tienen definida la estrategia. No se sabe si la Federación ampliaría el rango de edades para este plan o se recurriría a un plan transfronterizo, como se hizo en Nuevo León.

***

Así como fueron ratificados una gran cantidad ministerios públicos, mandos policiacos y otros variados funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solícitos hasta la ilegalidad con el expatrón, Javier Corral, hay otras cosas, hasta detalles, que no han cambiado en la nueva administración estatal.

En la antesala de la Fiscalía General, en la ciudad de Chihuahua, luce muy orondo un presentador de quien sería la niña de los ojos de Javier Corral en materia de difusión, de quien acabaría con la necesidad de los medios de comunicación existentes en el 2017 fuera de los propios del estado: Cambio 16.

Presentamos como prueba la foto correspondiente del presentador, o dispensador como técnicamente se denomina, a seis meses y medio de iniciado el régimen actual y a cerca de seis años que ese periódico desapareció.

Duró si acaso un año esa niña de los ojos corralista. No es lo mismo hablar de periodismo que hacer periodismo. Fue un tabloide impreso que terminó por montones en piñaterías a pesar del multimillonario gasto que le fue dedicado. No lo leían ni los de casa.

Pero ahí sigue vivo el dispensador, o esperando que le sean colocados nuevos periódicos, o esperando... ¡la entrega recepción! Debió formar parte del inventario junto con otros muchos accesorios iguales distribuidos por todo el estado.