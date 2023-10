¿Y qué pasó con los libros de texto gratuitos?

Pues que la gobernadora del estado, Maru Campos, había interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien en un primer momento había ordenado de manera provisional la suspensión provisional de la entrega de libros gratuitos en la entidad.

La suspensión de la entrega de los libros implico a todas luces la violación del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes chihuahuenses, y un nulo compromiso con la educación, al respecto conviene precisar la Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual establece que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener cuatro características interrelacionadas, siendo estas, la disponibilidad, la accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Ahora bien, me centraré en la primera de ellas que es la disponibilidad, misma que señala que debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en los Estados, y que las condiciones para que funcionen depende de numerosos factores, entre ellos los “materiales de enseñanza”. Característica que sin duda no se cumple si no se cuentan con los libros de texto gratuito.

Así pues, las acciones emprendidas por el gobierno del estado de Chihuahua no estaban orientadas hacia la búsqueda del pleno ejercicio del derecho a la educación, sino, que se posicionaban dentro la poliquitería que acostumbran los gobiernos panistas, ya que la decisión de interponer una controversia constitucional a sabiendas que se las iban a desechar, implico que se obstaculizara e impidiera el disfrute del derecho a la educación.

Y es que no hay que ir a hacer un análisis jurídico muy profundo respecto a dicha controversia, pues de antemano, se sabía que la rectoría de la educación le correspondía el gobierno federal, además de ser es el encargado de determinar los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República.

Fue así como el 4 de octubre del presente año, como era de esperarse la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la admisión de la controversia constitucional que interpuso el gobierno panista del estado de Chihuahua por las razones antes expuestas, y ordeno la entrega inmediata de libros de texto gratuitos en las escuelas de la entidad.

Sin embargo, dicha decisión llego un poco tarde, porque el ciclo escolar ya había iniciado y las madres y padres de familia ya habían gastado en las copias de los cuadernillos que les habían obligado a imprimir y además engargolar con sus propios recursos.

No obstante, cuando ya pensamos que iba a iniciar la distribución de los libros de texto gratuito, pues resulta que, por arte de magia, así de la nada se interponen dos amparos por parte de la Clínica de Derechos Humanos, y la Asociación de Padres de Familia, deteniendo nuevamente la distribución de los libros de texto gratuitos. No cabe duda de que compromiso con la educación no tienen, y que no nos vengan a decir que las y los docentes pueden impartir clase sin los libros de texto gratuito, porque son una herramienta indispensable para el ejercicio docente y parte del proceso de enseñanza- aprendizaje.

Los nuevos libros de texto gratuito promueven la inclusión y no discriminación dentro del entorno social. Además, resulta indispensable la educación sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes, la cual debe ser apta para posibilitar a las niñas y los niños un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas.

Dejemos de estigmatizar los nuevos libros de texto gratuitos, porque el contenido de estos se basa en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

En consecuencia, que el costo político lo asuman quienes con sus acciones violentan el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes chihuahuenses.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla