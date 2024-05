¿Y mi denuncia quién me la levanta?

Para nadie es secreto que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, mejor conocida como la FEM, no cuenta con el personal suficiente para atender a las víctimas, trascendió que desde el lunes 20 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la FEM que se ubica en la avenida Durango no se contaba con Ministerios Públicos para recibir las denuncias de las víctimas, es decir, víctima que llegaba víctima que la regresaban porque como no había personal para levantar su denuncia, pues debían regresar al día siguiente; se regresaron aproximadamente hasta 10 víctimas por día, con decirle que ni había recepcionista.

Hay le va para que tome nota de los horarios que andan manejando: en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) ubicada por la avenida Sanders, los Ministerios Públicos están de 11 de la mañana a las 7 de la tarde, así que después de las 7 no reciben denuncias, por lo que si llegan las víctimas después de esa hora las mandan hasta la FEM que se encuentra en la avenida Durango porque se supone que los Ministerios Públicos se van a las 10 de la noche, sin embargo, al menos desde el lunes ya no tenían Ministerio Público desde las 7 de la tarde. Ahora bien, en la Fiscalía General se encuentra personal de la FEM recibiendo denuncias de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.

Súmele a lo anterior el poco personal para levantar denuncias a las víctimas, así tenemos que en la FEM que se ubica en la avenida Durango hay tan solo dos Ministerios Públicos de lunes a viernes y tres Ministerios Públicos en fin de semana, en CEJUM hay tan solo una Ministerio Público y en la Fiscalía General solo se cuenta con una Ministerio Público para levantar denuncias. Es decir, solo tenemos siete Ministerios Públicos para levantar denuncias para toda la ciudad. Por lo que los Ministerios Públicos que reciben denuncia presentan una sobrecarga de trabajo levantando entre siete a 10 denuncias diarias, que por cierto, ni tiempo tienen de ir a comer o ir al baño.

Dónde quedó el principio de la debida diligencia que establece que la autoridad debe realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, en especial la atención, asistencia y acceso a la justicia. Dónde quedo el principio de trato preferente en donde todas las autoridades tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas. Dichos principios que se encuentran en la Ley General de Víctimas, sin duda, se convierten en letra muerta, desde el momento en que dejan de garantizarse.

La víctima tiene derecho a que se le trate con dignidad, y el trato que está recibiendo es todo lo contrario. Eso que está sucediendo se le llama “victimización secundaria” porque están agravando su condición y obstaculizando e impidiendo el ejercicio de sus derechos y en consecuencia exponiendo a la víctima a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Lo que me parece contradictorio, es como sí hay dinero para rifar carros, televisiones, viajes con todo pagado por cuatro días y tres noches, tarjetas de regalo de Liverpool, en el reciente evento que realizó la FEM para su personal en el Cibeles, pero no hay dinero para contratar más personal, no hay dinero para mejorar los salarios y compensaciones de sus trabajadores, que dicho sea de paso también se sabe que el monto de las compensaciones se otorgan de manera discrecional.

Sin duda se debe mejorar la atención a las víctimas en la FEM y eso se va a lograr cuando dejen de verla como el patito feo, cuando verdaderamente le presten atención y le asignen el presupuesto suficiente y adecuado, porque sin presupuesto no hay nada y lo único que se fomenta con ese trato es que las víctimas se desanimen y no quieran regresar a poner su denuncia, o deje usted hay quienes ni siquiera van a ponerla porque ya saben que es toda una odisea ir a poner una denuncia y tardar las horas en que te atiendan.

Las víctimas tienen derecho a una atención en forma oportuna, rápida, equitativa, y efectiva por personal especializado, en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación.

Reconozco también el trabajo de aquellas personas que, con poco hacen mucho, y siempre ponen su mejor cara para atender a las víctimas.

