-¿Y los asesinos en masacres?; libres como el viento

-Tendrá Cruz Cabildo apabullante

-La pregunta es si bajarán sueldotes

-Pueblo debe las gracias a “Máquina de Fuego”

Como hace mucho no ocurría, en el seguimiento diario de los homicidios dolosos a lo largo del país figuró Chihuahua con un deshonroso primer lugar nacional en el conteo diario. Fueron 17 ejecuciones las registradas en el estado, de 94 que hubo en México en un solo día, al culminar la semana pasada.

La mayor aportación de sangre fue ahora de la capital, pero, desde luego, Juárez abonó su cuota diaria que sigue sin dar visos de reducción significativa en este año.

El segundo lugar fue Guanajuato con 10 y le siguieron Jalisco y el Estado de México con la mitad de muertes que en Chihuahua, como puede verse en el gráfico que presentamos en versión digital de La Columna, cortesía de TResearch International.

Esta fotografía momentánea es reflejo del elevado nivel de impunidad existente en la entidad. Hemos visto en los últimos meses casi una decena de hechos de alto impacto en los que no hay detenidos; cero resultados de las investigaciones más allá de temerarias declaraciones de que fue tal grupo el responsable, pero ni un sospechoso siquiera ha sido capturado.

Tenemos a los 13 migrantes desaparecidos por años y encontrados muertos entre Coyame y Ojinaga; dos casos de jovencitos ejecutados en Chihuahua, Luis Alejandro Delgado Zárate y Gabriel Alejandro Díaz; y los ocho cadáveres aventados en el kilómetro 37 de la carretera de la capital a Juárez, presuntamente levantados en varios puntos del estado.

Si fuera poco, está el levantón y muerte de José Domingo Carrera, alias “El 010”, levantado por patrullas apócrifas de la Guardia Nacional en Parral y asesinado meses después, cuyo cadáver fue abandonado en la entrada a Juárez junto con cientos de kilos de droga; supuestamente vinculado a ese hecho, además, fue masacrada una familia también en Parral, cuando llegaba del carril de carreras de Maturana.

Cierran ese recuento sangriento los cinco Didis que habrían sido ejecutados y enterrados en Ojinaga, para luego desenterrarlos y abandonar sus cadáveres en el Libramiento Oriente de Chihuahua, casos que le sumaron a la enorme cuota de muertos de estos días.

Ni un solo detenido en cada caso. Rebasada por completo toda autoridad de cualquier nivel de gobierno. Ah, pero ayer la Agencia Estatal de Investigaciones difundió un comunicado sobre la detención de un muchacho en una mina de Santa Bárbara por “allanamiento”. (¡¡¡!!). Tal y como se lee.

***

Con 14 regidores (de 20 en total) que podría alcanzar gracias al avasallador triunfo electoral, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar andará relajado en su segunda administración. No requerirá de otras fuerzas políticas para sacar adelante sus proyectos en el cabildo.

Esa es una de las consecuencias de que el ex recaudador de Rentas panista, Rogelio Loya, haya sido el segundo perdedor menos votado de la historia juarense.

Al 81 por ciento de los votos computados que llevaba ayer la Asamblea Municipal Electoral (AME), Loya superaba apenas los 86 mil votos. No hay registro en el Atlas Electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE) de un segundo lugar con menos de 100 mil.

A Pérez Cuéllar también le benefició la reforma electoral que impactó a este proceso, con la implementación de la figura de regidores plurinominales, pues además de los 10 que entran con su planilla, tiene derecho al sorteo de ediles bajo la figura de representación proporcional.

Los cálculos arrojan que le tocarían por lo menos tres, entre morenos y petistas. Al PAN le tocarían dos, mientras que a Pueblo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, uno cada uno. Éste último es afín a la Cuarta Transformación.

Con esos números, será mínima la oposición hacia el Gobierno municipal... a menos que los de casa busquen jugar las contras.

***

Vale la pena destacar el tercer lugar que obtuvo el incipiente partido Pueblo como tercera fuerza política en Juárez.

A pesar de los pobres resultados que alcanzó a nivel estatal, al no superar el umbral del tres por ciento de la votación válida emitida, en la frontera el chiqui partido le debe las gracias a su candidato a la alcaldía, también nuevo en la política, Jaime Flores, el mentado “Máquina de Fuego”.

Es cuestión de que terminen oficialmente los cómputos en la entidad para que el mismo IEE declare la extinción de Pueblo como partido político local, así que el único regidor que alcanzará a colocar en Juárez será en realidad independiente.

Es lo único que le sirvió al youtuber de 26 años esa aguerrida campaña contra los “políticos de siempre”, aun sin madurez política. Seguramente le dará bonos para colarse en otro partido en un futuro. Tal vez llegue por lo menos a ser candidato a diputado, el muchacho, si es que no deja pasar el ‘timing’ que casi le deja 30 mil votos en estas elecciones.

***

Este año el presidente de la República tiene asignado para sí mismo un sueldo de 129 mil pesos mensuales, pesos más, pesos menos, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación.

Esa será la cifra mágica a la cual deberán ajustarse el sueldo todos los funcionarios públicos, no solo del ejecutivo federal y estatales, sino también de todos los poderes de ambos niveles y ayuntamientos.

Por poner un ejemplo –presente por la inminente reforma judicial-, en el caso del Tribunal Superior de Justicia, sus magistrados -de los cuales tenemos algunos aquí en ciudad Juárez- tendrían que ajustar el sueldo de cerca de 150 mil pesos mensuales al máximo señalado para AMLO.

Estos togados reciben unos 30 mil pesos de sueldo tabular, más una compensación de 120 mil pesos, por lo que estarían excediendo en unos 20 mil pesos el sueldo presidencial.

El problema al final de cuentas no es ese, como quiera se bajan esa cantidad, la cuestión estriba en lo que va a pasar con el resto de los funcionarios de primer nivel, que si bien no superan el límite de los 129 mil mensuales, sí se acercan, y pudiera haber la tentación de hacer un ajuste hacia abajo, para que no ganen igual que los magistrados, hasta por jerarquías. Así están jueces, directores generales, secretarios, etc.

La presión hacia el interior del TSJ es que el ajuste sea estrictamente a quienes superen el salario presidencial y los demás sueldos no se muevan, al final de cuentas son derechos adquiridos y no tendrían por qué ser reducidos.

Ese mismo argumento seguramente vendrá en sendos amparos por parte de los magistrados del TSJ y de otros poderes y organismos autónomos constitucionales, que defenderán sus emolumentos con base en la irretroactividad de la ley.

El tema no es menor, pegará a gobernadores, alcaldes de las ciudades más importantes del país, titulares de órganos como Ichitaip, Cedh, Teja, etc.

Claro, dirán que primero deberá conseguir Morena los tres o cuatro votos que le faltan en el Senado para la mayoría calificada, como llave para llegar a la reforma constitucional en la materia, de acuerdo con las proyecciones más conservadoras que hasta el momento se han realizado.

Pero ahí están en charola de plata los cinco de Movimiento Ciudadano, solo para abrir bocado y superar sin problemas la señalada mayoría calificada. Eufemismos le van a sobrar a Dante Delgado, el líder naranja nacional y dueño de la franquicia, para justificar la decisión.