Y el ser madre ¿cuánto vale?

Este mes de mayo me gustaría reflexionar en este breve espacio a propósito del Día de las Madres, sobre la carga de trabajo no remunerado que soportan las mujeres como lo es el trabajo doméstico y de cuidado.

Más que felicitar a las madres por su día, que no está mal, debemos reflexionar como hijas e hijos, esposos y concubinos, si visibilizamos por un lado los roles diferenciados que se le asignan a la mujer y al hombre en cuanto a la división del trabajo, y de qué forma participamos y valoramos el trabajo no remunerado que realizan nuestras madres, esposas y concubinas.

Y cuando hablo del trabajo no remunerado me refiero al que se encuentra en el ámbito privado, dentro de la economía informal que tradicionalmente corresponde a las mujeres el cuidado de la familia y la realización de las tareas domésticas, actividades que constituyen el trabajo definido como “reproductivo”, el cual no es remunerado, se ha normalizado y hasta es visto como natural.

Ese trabajo no remunerado es realizado, predominantemente, por las mujeres y está subvalorado socialmente y comprende el trabajo doméstico, como por ejemplo: la maternidad; alimentar a los hijos e hijas; procesar alimentos; cocinar; limpiar; criar a los hijos e hijas; cuidar a personas de la tercera edad; cuidar la casa; llevar a los hijos e hijas a la escuela y encargarse de todas sus actividades escolares como lo es realizar las tareas y llevarlos a sus actividades extraescolares, por mencionar algunas.

Se han puesto a pensar ¿cuántas horas al día dedica su madre, esposa o concubina al trabajo no remunerado? Estudios sobre el uso del tiempo muestran que las mujeres trabajan en promedio de dos a cinco horas más por día que los varones, debido a su mayor responsabilidad del trabajo reproductivo.

La división sexual del trabajo tanto a nivel local como internacional atribuye a las mujeres la responsabilidad exclusiva del cuidado de la familia y el hogar. Pero ¿por qué es así? Por los roles social y culturalmente asignados, pero ello no significa que deba ser así, pues cada vez son más mujeres las que participamos y contribuimos en el mercado laboral, sin embargo, no se ha producido de manera significativa una redistribución de la responsabilidad del trabajo entre mujeres y hombres, manteniéndose lo domestico en el ámbito de la responsabilidad de las mujeres de la familia y en consecuencia las mujeres disponen de un menor tiempo para realizar actividades personales, profesionales, de trabajo social y político.

Incluso hoy en día en los tribunales familiares de Ciudad Juárez aún nos encontramos criterios de jueces que siguen preservando e incentivando los roles de cuidado únicamente a las mujeres, como por ejemplo argumentar que se conceda la guarda y custodia a favor de la madre por el hecho de que la menor cuente con la edad de tres años y por tanto requiera de cuidados especiales que solo la madre le puede proporcionar, sin justificar por qué dichos cuidados especiales únicamente eran atribuibles para que pudiera realizarlos la madre y no así el padre.

Dichas determinaciones de los juzgadores sin duda se basan en una predeterminación o prejuicio sexista y se vulnera el principio de igualdad conforme al cual, hombres y mujeres, en particular madres y padres, no deben estereotiparse a partir de los roles que se les han venido asignando social y culturalmente.

Afortunadamente, se han ido sentando criterios por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 282 apartado B del Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que establecía la regla de otorgar a las madres preferencia automática para ejercer la guarda y custodia provisional de los niños menores de doce años en los juicios de divorcio. Sin embargo, en el Código Civil del Estado de Chihuahua aun encontramos vigente este tipo de normas, pues el artículo 247 señala: “los hijos e hijas menores de siete años, quedarán bajo la guarda y custodia de la madre”, por lo que dicha norma vulnera tanto el principio de igualdad entre madres y padres y el principio del interés superior del menor pues en primera instancia ambos son aptos para el cuidado del infante.

En consecuencia, estas normas no solo reafirman los estereotipos de género tradicionales, sino que profundiza el rol de mujer-madre e impide erradicar la concepción de la feminidad y tradicional.

Cuestionemos entonces los estereotipos o normas sociales que reproducen la desigualdad de género y restringen la autonomía de las mujeres.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla