Y el PRI ¿qué ofrece?

Cada día que pasa y en cada elección que se realiza el hegemónico Partido Revolucionario Institucional tiende a desaparecer del escenario político nacional. Poco a poco del partido que controlaba la Presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas, alcaldías, diputaciones y senadurías, ya queda solo el nombre y el pasado.

La extinción del PRI en Ciudad Juárez sucedió desde hace buen tiempo. En esta frontera este partido está tan desdibujado que asombra ver el estado en el que se encuentra el otrora invencible instituto político fundado en marzo de 1946 por Plutarco Elías Calles.

Su actual dirigencia, presidida por la regidora Mireya Porras, es demasiado poco lo que lleva a cabo como instituto político y no hace el más mínimo esfuerzo por posicionarse ante un electorado fronterizo que alguna vez le fue fiel al priismo. Carentes de militancia y de eventos, ya son muy pocos ciudadanos los que se animan a hacerse presentes en las calles Lerdo y Galeana. Muchos priistas se han alejado del tricolor por desencanto, incluso ya se les ve militando en otros partidos, especialmente en Morena. Y muchos otros no se quieren ir y le siguen siendo fieles al PRI, pero no son invitados y están excluidos siempre de la dinámica partidista.

El liderazgo de la actual dirigente priista brilla por su ausencia. Han dejado de ser una oposición firme e independiente y se han convertido en comparsa de la autoridad municipal. Muchos de los mejores cuadros con los que cuenta el priismo local están desde hace mucho en la banca, otros se encuentran autoexiliados, o fueron retirados del PRI. La gran mayoría se encuentran de plano con un pie fuera del Partido Revolucionario Institucional.

Mucho se habla de la alianza que continuarán conformando a nivel estatal el PRI PAN y PRD de cara al 2024. Pero lo que puede aportar este partido en términos de votos ya es muy poco. Casi nada.

Realmente de estos tres partidos, solo los albiazules tienen suficientes cuadros políticos visibles y en activo. Ya sea para las senadurías, para el Congreso local, la Cámara de Diputados, alcaldías o regidurías, el PAN tiene más hombres y mujeres de donde elegir, que sus aliados.

La clave de lo que ocurra con el reparto de candidaturas estará en la negociación entre los tres partidos. Ahí el PAN y la gobernadora Maru Campos llevan la delantera y llevan mano. La reciente derrota del PRI en el Estado de México después de casi 100 años de predominio de ese partido en tierras mexiquenses no ayuda mucho para convencer al electorado chihuahuense de votar por esa opción. Es un hecho indiscutible que la marca PRI pasa por su peor momento y más parece una carga que una ayuda. Además, en los recientes procesos electorales, en los hechos la actitud demostrada por el líder nacional del PRI Alejandro Moreno y el propio gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, parece más acercarse a una alianza con Morena, que con PAN y PRD. Mucho deberán pensar el partido azul y el del sol azteca antes de seguir adelante en su alianza con el tricolor.