Y aún seguimos en crisis de seguridad

En los últimos meses, dos hechos rebasaron el límite de la situación de inseguridad que parece serle cómoda al menos a los dos últimos gobiernos estatales, pero no así a la gente de trabajo de Chihuahua: el asesinato aún impune de los dos sacerdotes jesuitas en la sierra y el “jueves negro” que dejó a 12 civiles muertos en Ciudad Juárez. Las lamentaciones a través de las redes sociales y la foto de preocupación en la mesa de seguridad pasados los hechos, resultan insolentes ante una crisis que se ha venido profundizando sin que haya una respuesta.

La sensación de que el crimen organizado controla no solo las zonas serranas, sino la principal ciudad del estado ya no es una sensación, sino una realidad con la que convivimos desde hace años. Estos dos hechos son solo la demostración fehaciente de que así es, que el territorio, nuestro territorio ya es suyo, no de las y los chihuahuenses. Y la peor noticia: no hay autoridad que les ponga un alto.

El control de daños generado después de los hechos se queda en un análisis que no resulta en una estrategia. Y eso es justamente lo que necesitamos. La movilización se queda en las redes sociales de las autoridades, pues simular que se hace algo parece ser más importante que verdaderamente hacerlo. Una estrategia no es hacer indagatorias y dar con algunos de los autores materiales, se trata de reconocer primero que lo que se ha venido haciendo no funciona y posteriormente, cambiar la estrategia. Pero nada de eso ha sucedido. La misma reacción y respuesta ante dos hechos que demuestran que el crimen organizado hace lo que le plazca en Chihuahua.

Los desplazamientos en la sierra debido a la crisis de violencia que se vive en aquellos municipios continúa. Nada ha cambiado para los pobladores que viven su día a día con miedo y dado que no hay respuesta, ellos son quienes se mueven. De acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero de 2021 a junio de 2022, destacan las expulsiones ocurridas en Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, debido a que es la delincuencia organizada quien obliga a familias enteras a huir.

Parece que las autoridades no alcanzan a llegar a las zonas serranas dejando a su suerte a quienes allá habitan o a quienes han hecho de su hogar estos lugares, como los dos sacerdotes jesuitas, congregación que ayuda a estas comunidades ante la ausencia de quienes están obligados a responsabilizarse de las personas.

El jueves negro en Juárez fue un shock para todas y todos nosotros, aunque parece que no para las autoridades. Las reacciones inmediatas no pueden ser suficientes porque se quedan en palabras e intensiones que se olvidan fácilmente. A casi un mes de esos hechos, la impunidad y la ausencia notoria de un plan de seguridad es lo que más brilla.

Mientras “nada” sucede del lado de las autoridades, la violencia continúa. De acuerdo con la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, este municipio sigue dentro de las 10 ciudades más violentas del mundo. Y la tendencia se mantiene, nada o poco se ha hecho para que haya un cambio.

La mentada Torre Centinela, con su inversión de cuatro mil 200 millones de pesos, es un proyecto a mediano y largo plazo que en nada resuelve las necesidades de seguridad que las y los chihuahuenses demandamos hoy, no en tres años. Las obras de relumbrón no son la solución a la crisis de inseguridad, no ayudan y no resuelven.

Nuevamente: Urge una estrategia en donde la inteligencia sea la principal característica, en donde la inversión se dirija a garantizar una vida libre de violencia, no a ladrillos en la ciudad.