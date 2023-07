Y ahora es la quesadilla

En la edición pasada de esta columna hablamos ya de aquel manjar que llamamos burrito. Y en columna aparte hay otro alimento que creo merece su propio lugar dentro de nuestro menú regional. Ahora quiero hablar de la quesadilla. En este caso me refiero a la quesadilla que conocemos en el norte y en nuestro estado. Pero bueno, qué es la tortilla sin su queso, y mejor aún la tortilla de harina con su queso “Chihuahua” o el “menonita”. Este alimento tiene grandes variaciones a lo largo del país, en la capital de la República no necesariamente lleva queso, esto ha presupuesto una batalla campal por saber cuál es forma correcta.

Lo cierto es que la gastronomía es reflejo de nuestra cultura o culturas, tan diversas como cuando vemos el espectro de diferencias que puede haber en este gran país. Pero bueno, no se puede entrar a decidir cuál es la "verdadera" quesadilla, porque no podemos afirmar algo tan reduccionista. Lo que sí podemos afirmar es cómo nos hemos alimentado y generado prácticas sociales y culturales alrededor de la "queca".

En definitiva no se puede hablar de lo que conocemos por quesadilla sin mencionar a nuestra población vecina, Villa Ahumada. Y es que es una verdadera experiencia fronteriza el visitar esta población atravesada por el ferrocarril. Ahí se encontrarán los famosos asaderos, queso con el que se preparan abundantes quesadillas. Y es que este tipo especial de queso de forma redonda y delgada presenta una textura muy particular. De esa manera cuando el queso se derrite lo hace con hebras muy suaves. Son varios los establecimientos y alrededor del asadero se crean una multitud de platillos que pueden ser degustados cuando se va de paso en la Carretera Juárez-Chihuahua.

Imaginarnos en esa carretera recta hacia Chihuahua, saliendo muy temprano cuando todavía no sale el sol. No habíamos desayunado más que un licuado. Con ese estómago medio vacío ya tenemos en mente una primera parada en nuestro viaje de Juárez hasta donde quiera que imaginemos podamos tener familia fuera de nuestro estado. Los puestos de burritos y quesadillas de asadero siempre son buen lugar para asentar el estómago. Compramos unos cuantos asaderos para llevar como ofrenda a la familia que tenemos lejos de Chihuahua. Así el queso asadero de Villa Ahumada se vuelve en un símbolo que por tenerlo tan cerca no se puede evitar saborearlo.

Es en la facilidad de preparar una queca lo que la vuelve versátil y práctica. Incluso comparada con el burrito es mucho más sencilla. Ya quedará en el gusto personal si se prepara sincronizada, con aguacate, pico de gallo, trozos de carne o hasta tomate rebanado. Aunque sin la buena elección de esos dos ingredientes principales, tortilla y queso, se podrán obtener resultados como para tenerla en un platillo prodigioso.

La quesadilla es silenciosa, no hace mucho barullo cuando se prepara. Pasa desapercibida de tantas veces que la preparamos para calmar el hambre de manera rápida, después de una fiesta o por la mañana cuando se tiene algo de flojera. Es por eso que creo que de vez en vez no está mal voltear a verla y agradecerle por ser siempre un alimento clásico para los hogares norteños. Siempre fiel escudera del burrito, la queca tiene su lugar en la aventura gastronómica fronteriza.

Usted prepare la quesadilla a su gusto. Dorada, frita, queso derretido, medio tibia, con alguna salsa o con pura sal. Como quiera que sea, con variedad de quesos y hasta con tortilla de maíz siempre será buena opción para manos poco hábiles en la cocina. Así cierro este capítulo sobre dos alimentos, el burrito y la quesadilla, que llevan por sostén a la tortilla de harina. Ambas comidas acompañan los lonches de trabajadores, estudiantes y familias, siempre silenciosas y poco vistosas a primera vista. Pareciese que buscan camuflarse con nuestro desierto, hasta que en el primer mordisco brota el sabor como flores de Ocotillo.