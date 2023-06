Y… le echamos la culpa al clima

Recién llego de Mérida y si bien disfruté lo que la ciudad y la región ofrecen, el viaje no fue precisamente de placer, sino más bien de un ejercicio de observación y análisis, toda vez es una de las ciudades que ha despegado en cuanto a niveles de calidad de vida urbana y competitividad en los últimos años y, simplemente, se nos hizo necesario saber y ver qué es lo que tiene esa ciudad que atrae a tantos.

De inicio es oportuno dar algunos datos duros que luego relacionaré con lo que un grupo de urbanistas percibimos. Tomaré los datos del Reporte Nacional de Prosperidad Urbana en México publicado por ONU-HÁBITAT en 2019. En términos del Índice de Calidad de Vida Urbana, ICU, Mérida, al igual que Ciudad Juárez, está en la categoría de una aglomeración grande, es decir, de más de un millón de habitantes aun cuando la primera en 2020 registró 995,129 habitantes y 1,512,450 la segunda. De entrada, Mérida es la quinta ciudad de 15 en esta categoría con mejor ICU solo después del Valle de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey; Ciudad Juárez es la novena. Entre algunos indicadores destaca que es una de las ciudades con tasa de homicidio más baja, lo cual es congruente con que el 73 por ciento de su población se siente segura en la calle: es importante establecer la relación entre la cantidad y calidad del espacio público y la seguridad.

Al medir la educación, salud e inclusión, vuelve a ser un ejemplo, pues es la ciudad mejor evaluada, mientras que Ciudad Juárez es la décimo primera. En el ámbito denominado Sistema Político o potencial de los gobiernos locales para ser estables y funcionales, ocupa el décimo primer lugar: Ciudad Juárez el décimo cuarto. En cuanto a que los gobiernos municipales sean capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades, ahí sí Ciudad Juárez tuvo mejor evaluación: tercera posición, Mérida la octava, aunque en lo personal preferiría no tenerla ello, pues ese lugar se debe a dos factores que considero han afectado a la ciudad: la edificación de viviendas y el crecimiento de la mancha urbana. También destacamos en el mercado de factores, somos segunda posición, pero igual parece poco satisfactorio que sea porque somos líderes en jornadas de trabajo muy largas e informalidad laboral; preferiría que fuera por el buen salario que perciben los trabajadores, como en Monterrey.

En cuanto a economía, Mérida es séptima posición y la nuestra décima primera. Donde deberíamos tener una posición destacada, innovación, ya que se trata de la capacidad para competir con éxito en la economía en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta, resulta que no la tenemos, pues ocupamos el último lugar mientras que Mérida el noveno.

Nos confirmaron que las estadísticas son el reflejo de la cotidianidad: las personas pueden caminar por las calles aún a medianoche y se sienten seguras. Se están gestando varios megaproyectos: uno de ellos unirá los terrenos ubicados detrás de la estación del tren con un corredor gastronómico y Paseo Montejo la más turística y una de las principales avenidas de Mérida. Se preocupan desde ahora por cómo habrán de absorber la población que llegará a causa de la migración.

Y ¿qué vimos? Una ciudad en la cual el transporte público llamado “Va y ven” tiene unidades modernas con clima e internet ¡Y escuchamos a personas quejándose de él! Como bromeábamos: “se quejan de lo a gusto”. Además, se está introduciendo, aunque no lo crean, el sistema BRT, pero ¡eléctrico! Por lo que el pavimento del carril confinado tiene un elemento que permite que los vehículos se carguen al transitar sobre él. Tampoco creerán que los meridanos ¡tienen ciclovías en el Paseo Montejo! al ver nuestra sorpresa urbanistas locales comentaron que se extienden por toda la ciudad y desde hace más de diez años los domingos por la mañana cierran Paseo Montejo para dar lugar al paseo biciruta. Además, existe un sistema de bicicletas en renta y estacionamientos por doquier para facilitar y estimular su uso.

¿Por qué allá este tipo de estrategias de movilidad y actividades de la vida urbana sí funcionan? Es un hecho que el calor y humedad en Mérida son bastante agresivos y las temporadas de lluvia muy abundantes y ello no parece mermar su práctica; mientras tanto, en Juárez no dejamos de lamentarnos: es que aquí eso -por la razón que usted quiera- no funciona.

Seguramente, las maneras de gobernar tienen mucho que ver; la normatividad y las ganas de aplicarla… los grupos de poder… y los juarenses que, increíblemente, hasta peleamos por no mejorar nuestra calidad de vida urbana.

¿Por qué será que haciendo cosas tan disparatadas, en Merida se tiene mejor calidad de vida urbana?