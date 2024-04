Xóchitl: no habrá caldo sin la gallina del triunfo

No todo fue dulzura en la gira de Xóchitl Gálvez los pasados sábados y domingo por Juárez, Chihuahua y el centro del estado.

Fue dulce para sus partidarios, afines y aliados. Demostraron capacidad de convocatoria y de movilización. Aquí pusieron al tope el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en Camargo hicieron lo mismo en el Poliforo Municipal. Hubo oxígeno puro e indispensable para la campaña.

En la capital del estado no agendó eventos masivos, pero sí sostuvo largas pláticas y reuniones privadas con la gobernadora Maru Campos, con gentes muy cercanas de su equipo y hasta señores dueños del pueblo.

También recibió a los más allegados al alcalde panista con licencia y candidato a la reelección, Marco Antonio Bonilla, quien debió atender un asunto familiar fuera de la ciudad. No alcanzó a regresar en tiempo para el encuentro.

Toda esa parte, todos esos resultados de la gira, colocaron a operadores y padrinos de los eventos en los cuernos de la luna. Chocaron muchos sus manos porque la consideraron un éxito, otros brindaron salud con sus bebidas en largos análisis nocturnales tras la partida de su candidata al interior del país.

El problemita para todos ellos es que primero deberá ganar su candidata y solo después revisar cómo será distribuido el pastel de los triunfos que obtengan. No antes. A los liderazgos de los partidos políticos aliados francamente les ha molestado no poder imponer agendas en la campaña ni arrancar acuerdos para después del 2 de junio.

Sabemos que ese aspecto fue abordado entre la propia gobernadora Campos y la señora X, y que la mandataria respondió con su disposición plena al respaldo porque defenderá a su estado antes que a sus amigos. Así lo dijo.

Es igualmente sabido que hasta el momento las tendencias nacionales no favorecen a la oriunda del estado de Hidalgo; más todavía, peor todavía, aunque no consideran imposible el triunfo, están conscientes que será muy difícil, saben que de aquí al 2 de junio será puro de subida, sobre todo teniendo encima a todo el aparato, todo el poder, de la Cuarta Transformación trabajando para Claudia Sheinbaum desde la Presidencia de la República. No debieron esperar menos.

Aun con ello, empresarios y jefes político-partidarios, quisieron arrancar de la abanderada compromisos ya fuera en agenda o en “posiciones” frente la eventualidad de perder la elección presidencial, pero de ganar gubernaturas, alcaldías, espacios en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Todo mundo quiere ir colocando a su gente desde ahora donde se pueda. Piensan desafortunadamente más en la derrota que en el triunfo. Pretenden cobrar la factura antes que la competencia termine sin reparar que su pesimismo o su avaricia perjudica severamente al objetivo mayor, que debe ser ganar la Presidencia de la República.

Por eso Xóchitl ha soportado con sin igual resistencia prestarse al juego de negociar pedazos que al final de cuentas seguramente ni en sus manos quedará su cumplimiento si es derrotada. Ha insistido en sus reuniones en corto que todo su acuerdo se reduce a la prioridad de ganar.

No lo dijo de forma tan específica en su comida con los grandes empresarios de Juárez, pero lo dejó claro, no hay otra visión en estos momentos que aglutinar los esfuerzos de todos sus aliados para reforzar la campaña y llegar al dos de junio en condición de ventaja.

Tuvo en la comida representaciones de las familias Bermúdez, aun de los que enfrentan conflictos entre ellos mismos, también de los Zaragoza, varios integrantes de los Cuarón, Sapién y Murguía. Fueron coordinados por la excandidata del PRI a la alcaldía, Adriana Fuentes Téllez.

Como siempre, los Fuentes Téllez han buscado distribuir las canicas; o como repiten ahora los analistas, colocar los huevos en dos canastas, Adriana encabezó la comida con la PRIanista, pero uno de sus hermanos, Octavio, hizo lo mismo días antes con la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum. Ni Zaragoza, ni Bermúdez hicieron eso, solo acudieron a la reunión privada de la morenista.

El mismo esquema de no poner el caldo antes de tener la gallina fue aplicado con los organizadores de la gira en Juárez, Enrique Serrano, Rogelio Loya, Ramón Galindo, Federico Delgado, Juan Carlos Elizondo y otros.

Para los panistas fue una sorpresa agradable que Serrano se haya colocado bien las pilas y haya aportado no granitos de arena, sino al menos un puño de asistentes sin importar que fue desplazado de la candidatura a la alcaldía. Cedió sin reniegos su lugar al panista exrecaudador de Rentas, Rogelio Loya.

Todos ellos, y desde luego los más interesados en que el Gimnasio Universitario fuera puesto a reventar, la fórmula de candidatos a senadores, Mario Vázquez y Daniela Álvarez, pudieron corroborar en corto y en el XóchitlBus el mismo “estribillo” de su candidata a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Fue sintomática del éxito de ese evento también la pasada de lista que recibieron ahí el expresidente de Canaco y empresario hotelero, Rogelio Ramos; de una representación del organismo del mismo ramo, Rogelio González y de la lideresa de la Canacintra, Isela Molina.

Los mismos puntos sobre las íes fueron colocados por Xóchitl en uno de los bastiones del PRIAN, el centro del estado. En Camargo fueron concentrados miles bajo las banderas del PAN, el PRI y el PRD.

Hasta el más contreras liderazgo actual de la región, el alcalde con licencia de Delicias, Jesús Valenciano, debió quedarse con las ganas de exponer pros, contras, asegunes y condiciones a la candidata presidencial. Debió solamente cumplir con su cuota de acarreo y punto; desde luego, respaldado por su suplente ahora alcalde en funciones, Jorge Issa.

Vale la pena enumerar a los operadores por cada fuerza partidista que hicieron sentir su fuerza allá con asistencia y convocatoria más que respetable porque son los “comprometidos” para “arrasar” allá en alcaldías, diputaciones, senaduría, y sobre todo, Presidencia de la República.

Esa zona es la que podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota en la elección estatal por la senaduría, referencial completa hacia la sucesión por la gubernatura en 2027.

Por los priistas operaron Pepe Carreón, regidor empresario; José Reyes Baeza, exgobernador; Fernando Baeza, exgobernador; Enrique Díaz, secretario municipal Óscar Villalobos, exsecretario nogalero; Guillermo Márquez, exlíder del PRI y exalcalde; Heberto Villalobos, exalcalde; Ricardo Orviz, empresario y exdiputado; Gilberto Baeza, empresario papá del secretario de Salud del gobierno estatal; Armando Chavira, líder regional tricolor; Juan Gabriel Ramírez, líder municipal priista.

Entre los panistas, Jesús Valenciano, alcalde candidato a la reelección; David Gallegos, líder del PAN; Luly González, secretaria panista y funcionaria; Homero Beltrán del Río, financiero; Jorge Issa Jr., alcalde suplente y empresario;

Mario Mata Carrasco, exalcalde y director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS); Sandra Gutiérrez Fierro, secretaria Educación; Esteban Gaxiola, líder juvenil y funcionario municipal; Luis Aguilar, coordinador Xóchitl en el estado; Carlos Aguilar, exalcalde de Camargo; Jorge Arana, alcalde de ese municipio; Miriam Soto, alcaldesa de Meoqui; Fito Gardea, alcalde de Saucillo; José Moncayo, edil de Julimes; Pepe Andujo, alcalde de Rosales; Arturo Zubía, exalcalde exdiputado, Alán Mata, dirigente municipal.

Todos los que andan en servicio público esgrimen las horas fuera de su función para desarrollar actividades campañeras; algo así como las mañaneras del presidente AMLO. No participan pero sí.

Por el PRD hicieron su trabajo; Nohemí Aguilar, líder estatal; Pavel Aguilar, exdirigente perredista y subsecretario de la Coordinación de Gabinete; Gerardo Ponce, productor; Aarón Hernández, líder del PRD en Delicias; Daneyra Lira, activista y lideresa regional.

También deben ser contados los productores y líderes sociales: Arturo García, representante Consejo Estatal Agropecuario; Mariano Jáquez Gandarilla, líder de la sociedad de productores del Conchos; Chava Alcántar, diputado suplente y líder de la Asociación de Usuarios del Agua; Manuel Parga y Javier Fierro, líderes de los módulos de riego; Andrés Valles, líder de lecheros; “Las Adelitas”: Irasema Calderón, Alexa Jiménez, Socorro Aida Durán.

Con todo de fuerte y compacto ese grupo no hubo “adelantos” por parte de su candidata a la Presidencia, solo insistencia, hasta obstinación, por ganar el próximo dos de junio. Nada fuera de ese objetivo.