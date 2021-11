• Whisky de 8 mil pesos para el delegado

• Viene descontón vs PASA por incumplir

• Una decisión poco interesante sobre Duarte

• Sigue el Consejo de la Judicatura

Es común que el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Delgado, sea visto en los restaurantes y bares fifí de varias ciudades de Chihuahua o de la capital del país.

Le gusta la buena vida que le da la 4T al abogado laboralista que, a falta de tener resultados para presumir, recurre a postear su vida privada en las redes sociales.

Esta semana festejó su cumpleaños en un conocido lugar del lujoso Distrito Uno de la capital del estado. En su cuenta de Facebook subió la foto de lo que estaba tomando mientras de fondo sonaba algún clásico de Sinatra.

La imagen, visible en versión digital, habla por sí sola. El protagonista de la foto es un whisky Johnnie Walker Blue Label, que va de los cinco a los seis mil pesos en tiendas de vinos. En los bares se cotiza arriba de los ocho mil.

A eso se le llama austeridad republicana, gastarse en una sentada el sueldo de un obrero de maquiladora o mucho más en una botella de alcohol.

Antes había sido blanco de críticas, hace algunos meses, por esa proclividad a visitar los restaurantes más caros con cualquier motivo y exhibir lujos que no cualquiera puede darse, ni siquiera sus pares de la administración pública federal.

Ejemplo de esto -también visible en versión digital- fue el presumido trago que disfrutó en algún bar de alcurnia, con los boxeadores Jorge “Travieso” Arce y el filipino Manny “Pac-Man” Pacquiao.

Duró el funcionario federal más de una semana sin trabajar con el pretexto de la toma de sus oficinas por parte de empleados de Ferrocarriles de México; antes de eso había dejado cuando menos una docena de casos delicados pendientes.

En fin, no resuelve, no opera, no funciona más que para organizar su agenda de cata de vinos y cortes especiales, porque lo que es trabajo y previsión social nomás no es lo suyo.

***

Mucha expectativa provocó el anuncio hecho en la sesión previa de cabildo por el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, sobre un anuncio que hará justo hoy el alcalde Cruz Pérez Cuellar.

Presentará un punto especial y urgente en la sesión ordinaria a celebrarse al medio día de este miércoles con relación al escabroso tema de la polémica recolectora de basura, PASA.

La pregunta que muerde a los especuladores va en el sentido de si Cruz por fin cederá a las presiones no solo de los panistas sino de los juarenses en general para aplicar a la empresa alguna de las sanciones contenidas en el contrato por su recurrente incumplimiento.

Esos posibles castigos van desde subcontratar una empresa que complete los recorridos de recolección con costo a PASA, que se le aplique una multa de hasta 27 millones de pesos o de plano hasta la cancelación del contrato. En la ciudad de Chihuahua el municipio acaba de sancionar a Klifer, una de las empresas que recogen allá la basura, con el retiro total de ocho rutas.

En ese sentido, los regidores de Morena señalan a la edil panista Austria Galindo, integrante de la Comisión de Servicios Públicos en el ayuntamiento, como la principal operadora contra PASA pero más en el río revuelto de la incompetencia de la empresa que con calidad moral.

Le han recordado a Galindo su affaire en Nueva York durante el régimen de Javier Corral que motivó la intervención de la Secretaría de la Función Pública por un gasto inexplicable de casi medio millón de pesos en viáticos.

Será hoy a las 12 del día cuando se despeje la incógnita por parte del alcalde Pérez Cuéllar. Sabremos entonces si hay castigo o el edil sigue aceptando las disculpas de los directivos para continuar haciendo al longe moco. Nos aseguran que será lo primero.

***

La primera semana de julio del 2020 fue detenido en Miami el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con fines de extradición a México para responder en suelo azteca por la denuncia sobre un supuesto desvío de fondos públicos por 96.6 millones.

Pasó más de un año para que la jueza norteamericana que llevó, que lleva aun esa causa, dictaminara que el chihuahuense debe ser traído a México. Ella no resolvió si es o no culpable de peculado, solo “comprobó” que Duarte se fue a los Estados Unidos desde 2016 para tratar de “evadir” a la justicia azteca.

Bajo esas circunstancias y bajo las actuales condiciones en México, el tema ha quedado bastante descafeinado. Convenientemente para efectos políticos, se tardó demasiado tiempo la jueza Lauren F. Louis en concluir la perogrullada de que Duarte pretendió evadirse.

El impacto de una decisión como la tomada por la jueza hubiera sido monumental a finales del 2020 e inclusive a principios del 2021cuando crepitaban las llamas de la campaña electoral.

Prácticamente la única apuesta de Javier Corral por trascender a su quinquenio y dejar sucesor se llamaba César Duarte. Se fue el inepto exgobernador; hasta ahora es posible que sea traído a México su antecesor no solo sin escenarios electorales atractivos sino con su padrino de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), Santiago Nieto, caído en completa desgracia por la debilidad de santurrones de su tipo: la doble vida, la incongruencia.

Una vez en México ni el gobierno federal ni el gobierno de Chihuahua podrán documentar con suficiencia el supuesto peculado de Duarte sobre los arriba de 96 millones que, por lo demás, todavía se desconoce a qué corresponden porque ni los abogados del exgobernador han tenido acceso a esa o esas carpetas. ¿Dónde estarán los testigos protegidos para acreditar sus antiguas incriminaciones?.

Habrá pues, cuando mucho, algo de material para las pláticas de café. Nada que deslumbre ni mucho menos extraordinario. Imposible volver el tiempo atrás.

***

Tras la renuncia como presidente del Tribunal Superior de Justicia, no como magistrado, de Pablo Héctor González, dentro del Poder Judicial también se alistan los cambios en el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).

Se espera que para el viernes los magistrados que conforman el Tribunal reciban la renuncia formal del presidente. Luego procederán a las designaciones siguientes.

La Judicatura fue creada como órgano administrador de la justicia estatal, sin mucha utilidad práctica, pero con demasiado poder, casi sobre el pleno que conforman los magistrados estatales.

Por eso, junto con González Villalobos, dejó su asiento en el Consejo el magistrado ultra corralista, Roberto Siqueiros Granados pero se anticipa que también lo hará el marucampista, Gabriel Ruiz. Seguirán de frente Minerva Correa y Abelardo Valenzuela.

Uno de los asientos de magistrados parece estar reservado para Luis Villegas Montes, quien desde esa posición de la mayor relevancia y de pocas ocupaciones, podrá operar a sus anchas las decisiones judiciales.

Otro de los asientos de magistrados será para el presidente sucesor, por supuesto, y uno más ya está en pugna por el resto de los titulares de salas del Poder Judicial.

Quedan, pues, varios días de jaloneos en el máximo tribunal estatal, en especial por el órgano creado durante el corralismo para hacerle lugar a Luz Estela “Lucha” Castro, de negra memoria en la Judicatura. La estructura permanecerá, no así algunos de sus actuales ocupantes.

***

A la clase magisterial de la ciudad le urge cruzar a El Paso para hacer las compras navideñas pero no pueden!.

Como se recordará, el gobierno federal ordenó aplicar a los maestros de todo el país la vacuna china de la marca Cansino, esa de una sola dosis que no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud por no haber pasado todas las faces de efectividad y por lo tanto está entre las vetadas por los Estados Unidos para viajeros con propósitos no esenciales.

Pues bien, hoy presentará en cabildo el líder magisterial y regidor, Jorge Bueno, un exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestionen un mayor número de vacunas de otra marca y sean nuevamente inmunizados los miles de maestros fronterizos urgidos por ir de shopping a las ofertas navideñas.

Sin embargo la propuesta podría quedar en el aire ya que la inmunización con la vacuna Cansino se encuentra asociada a la CURP de cada maestro y por ende ya se han generado los certificados únicos de vacunación, por lo que una segunda vacuna sería en vano. Lástima de Cielo Vista!.